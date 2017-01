Primele oferte pentru Florin Tănase

Parcursul excelent reușit de FC Viitorul în actualul sezon al Ligii 1 a atras atenția asupra jucătorilor pregătiți de Gheorghe Hagi, iar ofertele au început să vină pe adresa clubului constănțean. Principala „țintă” din lotul grupării de pe litoral este Florin Tănase, un jucător ofensiv, care poate evolua atât ca atacant, cât și ca extremă. În vârstă de 21 de ani, pe care i-a împlinit miercuri, Florin Tănase a bifat cel mai bun sezon din cariera sa, marcând de opt ori în cele 19 prezențe din acest campionat. În plus, atacantul constănțean a debutat și pentru naționala de seniori a României, evoluând pe finalul amicalului cu Albania, disputat în luna mai. „A fost un an extraordinar, am crescut de la meci la meci și s-a văzut și în clasament. A fost un pic mai greu pe final, pentru că am avut un program aglomerat și au fost jocuri din trei în trei zile, dar ne placem să jucăm, iar meciul este cea mai mare bucurie pentru un fotbalist. Secretul nostru este multă muncă la antrenament. Este greu să spunem că ne luptăm la titlu, mai ales că este primul an când nu ne batem să ne salvăm de la retrogradare. Sperăm să o ținem pe aceeași linie, să fim mai buni în partea a doua a campionatului și să adunăm cât mai multe puncte”, a spus Florin Tănase.

CU GÂNDUL LA EURO 2016

Cotat la 1,4 milioane de euro pe site-ul www.transfermarkt.ro, atacantul Viitorului este curtat atât de FC Steaua, cât și de cluburi de peste hotare, iar clubul constănțean a primit deja o ofertă de 1,5 milioane de euro, dar oficialii de la FC Viitorul vor să-l păstreze și pentru partea a doua a campionatului, în speranța că ar putea prinde un loc în lotul naționalei României pentru turneul final al Campionatului European din 2016, ceea ce i-ar crește semnificativ cota. „Tănase creşte, are valoare, este dorit de toţi. Am vorbit cu el. Trebuie să rămână cu picioarele pe pământ, să joace, să progreseze, pentru că este un jucător foarte bun”, a declarat managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi.

„Eu zic că acum, în ce situaţie suntem noi, nu mai este nevoie să te duci la un club de tradiţie, ca să zic aşa, din România. De aici, de la noi, poţi să pleci direct afară. Eu cred că sunt pregătit să fac pasul în străinătate, dar asta va decide domnul Hagi pentru mine, pentru că dânsul ştie mai bine ce trebuie să fac. Cel mai mare vis al meu este să ajung la EURO 2016 şi apoi la o echipă de top din Europa”, a explicat atacantul constănțean.

