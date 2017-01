Primele partide-șoc la CM de handbal masculin

După ce ediția a 24-a a Campionatului Mondial de handbal masculin a fost deschisă aseară de partida dintre țara gazdă, Qatar, și Brazilia, astăzi au loc 11 partide în cele patru grupe. Vor fi atât meciuri în care, cu siguranță, se vor înregistra diferențe foarte mari pe tabelă, dar și meciuri extrem de echilibrate, pe care fără niciun fel de exagerare le-am putea vedea și în fazele superioare ale competiției. Una dintre cele mai așteptate confruntări este Polonia - Germania, în Grupa D. Cele două echipe s-au întâlnit și în... barajul de calificare la turneul final, când polonezii au câștigat ambele manșe, cu 25-24 și 29-28. Germania a primit apoi din partea IHF un wild-card contestat de mulți specialiști ai handbalului și iată că cele două naționale se vor întâlni din nou, de data aceasta la CM. O grupă infernală, din care mai fac parte, alături de outsiderele Argentina și Arabia Saudită, marile forțe Danemarca și Rusia. Un alt meci care ține capul de afiș al zilei este între Suedia și Islanda, aceasta din urmă fiind, de asemenea, prezentă la Mondiale doar în urma retragerii Bahreinului! Disputate se mai anunță și meciurile Croația - Austria și Franța - Cehia.

Programul de azi: Bosnia & Herțegovina - Iran (ora 14.00, Grupa B), Rusia - Arabia Saudită (ora 14.00, Grupa D), Macedonia - Tunisia (ora 16.00, Grupa B), Slovenia - Chile (ora 16.00, Grupa A), Spania - Belarus (ora 16.00, Dolce Sport 1 - Grupa A), Algeria - Egipt (ora 18.00, Grupa C), Croația - Austria (ora 18.00, Dolce Sport 3- Grupa B), Polonia - Germania (ora 18.00, Dolce Sport 2 - Grupa D), Danemarca - Argentina (ora 20.00, Grupa D), Franța - Cehia (ora 20.00, Grupa C), Suedia - Islanda (ora 20.00, Dolce Sport 2 - Grupa C).