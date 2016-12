Primele sancţiuni la FC Farul

Eşecul umilitor suferit sâmbătă, pe teren propriu, în faţa principalei contracandidate la calificarea în play-off-ul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, Gloria Buzău, scor 1-4, în prima etapă a returului, a încins atmosfera la FC Farul Constanţa. Patronul grupării de pe litoral l-a reconfirmat în funcţia de antrenor pe Ion Răuţă pentru meciurile rămase de disputat în acest an, dar a luat o măsură dură împotriva fundaşului Iulian Răvoiu. Revenit după o accidentare, acesta a gafat nepermis la primul gol înscris de buzoieni, când l-a lăsat pe Verdeş să preia în careu, după o pasă de 50 de metri, şi a asistat pasiv cum atacantul oaspeţilor a înscris cu un şut la colţul lung. „Personal, primul gol mi s-a părut foarte dubios. De aceea, am luat decizia să-i reziliem contractul. Dacă va ajunge însă la Buzău, aşa cum se aude, va fi o mare problemă şi vom face scandal. În rest, ce poţi să spui despre meci când vezi o aşa apărare... Antrenorul trebuie să spună ce s-a întâmplat, dar nu vreau să mă gândesc că vreunul dintre jucători nu a vrut să joace. Am văzut şi cum a bătut Florea lovitura de pedeapsă, slab spre foarte slab. Probabil că aşa a exersat la antrenamente”, a spus patronul Farului, Giani Nedelcu, adăugând că mijlocaşul Cristian Coconaşu va fi amendat pentru că a jignit un spectator în timpul partidei.

FĂRĂ MARCAJ Cele patru goluri încasate de constănţeni au fost primite din faze fixe, ceea ce l-a enervat pe antrenorul Ion Răuţă.

„La primul gol, este incredibil ca la o minge înaltă, venită de la mare distanţă, să laşi vârful nemarcat. Al doilea gol l-am primit tot dintr-o fază fixă. Acelaşi jucător a marcat cu capul, nefiind marcat. Pur şi simplu, un singur jucător a făcut ce a vrut cu apărarea noastră. Au urmat două goluri în urma unor lovituri de colţ, la care nimeni de la noi nu a sărit la cap”, a spus tehnicianul grupării de pe litoral.