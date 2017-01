Primele transferuri ale iernii la Săgeata

10:40:07 / 27 Decembrie 2013

bai vasile ...ala de la nr 1 .sa ti explic ceva sa i zici lu mata. in perioade de criza toate cluburile mari din anglia germania franta sau spania au mai retrogradat .farul cu siguranta in viitorul apropiat va reveni in A .farul este brand o stare de spirit si o iubire a constantenilor..............................ca nu se manifeste publicul zgomos acum este o nuanta a crizelor economice .constanta arecateva simboluri clare (FARUL guvizii cazinoul si n urma de tot gica hagi)marea neagra nu i a constantei este a romaniei.echipe aparute vremelnic sunt efemere.voi ce credeti ca sageata mai rezista mult la ce situatie financiara are sau viitorul lui hagi mai poate rezista fara bani.habar nu aveti ce scandal are in casa hagi cu machedoanca lui pe tema banilor si a echipei mari.gica popescu la fel . este falimentar .FARUL A FOAT ESTE SI VA FI NUMBER ONE IN DOBROGEA......................................restul e simfonie de primavara