Primele veliere ale Regatei au ajuns deja în port

Joi dimineață au sosit în terminalul de pasageri al Portului Constanța primele zece nave din cele 13 ambarcațiuni care participă la spectaculoasa Regată a Marilor Veliere ce se desfășoară între 8 și 11 septembrie la Constanța. Vă prezentăm imagini de la manevrele de acostare și fotografii realizate imediat după legarea la cheu a acestor nave.

E bine să știți ce vizitați pe parcursul celor patru zile. Spre exemplu, clasele se împart de la A la D. În grupa A vorbim despre nave cu velatură tradițională cu peste 40 de metri lungime, clasa B are nave cu velatură tradițională, dar cu lungimea sub 40 de metri. La clasa C se încadrează navele cu velatură modernă sub 40 de metri, iar în final, clasa D conține navele cu velatură modernă sub 40 de metri, dar cu velă spinnaker. Rușii sunt la putere pe mare. Din cele 13 nave, șapte sunt rusoaice și, da, sunt foarte frumoase. Kruzenshtern este al doilea cel mare mai mare velier din lume. Această navă alături de Nadezhda și Mir se încadrează la clasa A. Arial face parte din clasa C, iar Anna Maria, Vityaz și Akela - din clasa D. România participă la Regata Marilor Veliere cu un veteran și o vedetă: Mircea și Adornate. Poate cea mai cunoscută navă românească, Bricul Mircea a intrat în serviciul Marinei Militare din România în 1939, fiind botezat după același nume ca prima navă, cea construită în 1882. Acum bricul poate fi vizitat gratuit în Portul Constanța, cu ocazia Regatei. Tot două veliere vin și de la vecinii noștri bulgari. Este vorba despre Royal Helena și Kaliakra, ambele din clasa A. Acestora li se mai adaugă Pogoria din Polonia și Atyla din Spania.

Nu mai puțin de 1.000 de ofițeri, marinari și cadeți lucrează în această flotă de nave unite pentru tradiționalul eveniment. Regata Marilor Veliere este un spectacol pentru toți, pe cer și pe mare, cuprinde întreceri sportive, parade, concerte și un foc spectaculos de artificii! Accesul atât în cadrul velierelor, dar și la restul evenimentelor Regatei este gratuit. Unul dintre cele mai spectaculoase tipuri de evenimente care au loc în lume îl reprezintă regatele velierelor de clasa A. Toate porturile în care ajung aceste nave se transformă în scene de film care te introduc în altă epocă, dar și într-o sărbătoare în stil marinăresc.