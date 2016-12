Primii beneficiari ai locuinţelor sociale au ajuns acasă

INAUGURARE Primarul Radu Mazăre şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, au inaugurat şi dat în folosinţă, vineri, primele locuinţe sociale ridicate în Campusul social „Henri Coandă”. Primul bloc are 48 de locuinţe, primii beneficiari primind cheile chiar de la primarul Radu Mazăre, care s-a arătat profund marcat de bucuria oamenilor care credeau că nimeni nu îi mai poate ajuta. „Azi se încheie pentru mine 12 ani la Primăria Constanţa. Parcă este un făcut să se încheie cu un lucru atât de frumos. Cartierul de locuinţe sociale este cel mai frumos lucru pe care l-am făcut eu ca primar. Dumnezeu m-a ajutat şi mi-a dat putere şi înţelepciune să realizez acest program. Sunt cazuri grave şi foarte grave care aveau nevoie de o astfel de casă. Nu am mai fost demult atât de emoţionat”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a precizat că cel de-al doilea bloc va fi gata în două sau trei săptămâni. „Vă fac o promisiune şi ştiţi că eu fac ceea ce promit. Voi face locuinţe de acest gen până când nu vor mai exista oameni fără acoperiş deasupra capului”, a spus, cu ochii în lacrimi, Radu Mazăre. Preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, a declarat că programul de locuinţe sociale demarat de primarul Radu Mazăre va fi preluat de Guvernul condus de Victor Ponta. „Este un lucru extraordinar pe care l-a făcut bunul meu prieten Radu Mazăre, pe care nu l-am văzut niciodată lăcrimând. Îl cred că este emoţionat, pentru că vede realizat un proiect în care a pus mult suflet. Sunt sigur că proiectul de locuinţe sociale al lui Radu Mazăre, precum şi proiectul de locuinţe ieftine vor deveni programe naţionale. Oamenii din toată ţara au nevoie de acest program. Când am pus piatra de temelie a acestui cartier, în urmă cu aproximativ două luni, nimeni nu credea că astăzi, 8 iunie 2012, vor intra în case primii beneficiari. Consiliul Judeţean Constanţa a fost, este şi va fi alături de Radu Mazăre pentru astfel de proiecte, mai ales că acum vom avea şi sprijinul premierului Victor Ponta”, a declarat Nicuşor Daniel Constantinescu.

CRITERII După cum se ştie, în cartierul social vor exista trei categorii de locuitori: bătrâni sau persoane cu handicap fără venituri sau cu venituri foarte mici, care nu vor plăti nimic, constănţeni cu venituri mici care vor plăti doar utilităţile (apă, energie electrică) şi constănţeni cu venituri medii, care vor plăti atât utilităţile cât şi o chirie modică. Pentru cei care vor locui gratis, Consiliul Local Constanţa a aprobat normativele de consum pentru care nu vor plăti nimic. Mai exact, vorbim despre 7 metri cubi de apă de persoană, pe lună. În ceea ce priveşte energia electrică, în perioada verii, vor avea gratuit 2,5 kw pe zi, iar în perioada iernii, 4,5 kw pe zi. Aceste normative sunt doar pentru cazurile foarte grave, cu handicap, cu venituri foarte mici. Cei care depăşesc aceste plafoane trebuie să plătească diferenţa. Cei care nu plătesc aceste diferenţe timp de două luni vor fi evacuaţi. Primarul le-a reamintit beneficiarilor că au posibilitatea să îşi aducă obiecte de mobilier, singurul aparat interzis fiind aragazul cu butelie. Având în vedere unicitatea la nivel naţional a proiectului, au existat şi câteva neconcordanţe în ceea ce priveşte repartiţiile, neconcordanţe care vor fi reglate pe parcurs.