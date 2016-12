Primim sprijinul Franţei pentru a intra în Schengen?

Premierul Victor Ponta a fost primit joi la Paris de preşedintele francez Francois Hollande, cu care a discutat despre relansarea Parteneriatului strategic dintre România şi Franţa, încheiat prima dată în 2008, precum şi despre aderarea ţării noastre la Schengen. Victor Ponta a declarat că i-a transmis lui Hollande şi un mesaj comun - din partea Guvernului şi a preşedintelui Traian Băsescu. „Am discutat şi o problemă care ţine de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), cea referitoare la sprijinul pe care România l-a dat şi ar putea să îl dea Franţei în intervenţia din Mali. Am reiterat că suntem o ţară francofonă şi francofilă şi că toate proiectele importante pentru viitorul celor două ţări şi al Europei le putem desfăşura şi gândi împreună. Este o relaţie specială, care durează de foarte mult timp şi care acum are absolut toate condiţiile pentru a se dezvolta în continuare în plan politic, economic şi al politicii şi noii viziuni asupra Europei de care UE are nevoie“, a precizat premierul. (I.H.)