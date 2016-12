Primire inedită pentru pasagerii primului zbor Cluj-Constanţa

Cei 78 de călători care au aterizat, ieri, cu prima cursă aeriană Cluj - Constanţa a companiei Tarom, au avut parte de o primire inedită la Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu (AIMK). Clovnii Circului Medrano, aflat pentru prima dată pe litoralul românesc, i-au întîmpinat pe pasagerii zborului cu invitaţii la circ şi cu bună dispoziţie. „Am venit pentru că vrem ca şi turiştii care ajung pe aeroport să ştie de Circul Medrano. Vrem să ştie lumea că ne vom afla pe litoral toată vara”, a declarat directorul Circului Medrano, Roberto Orlando. Artiştii circului, costumaţi în haine colorate, cu machiaje şi coafuri menite să aducă zîmbetul atît pe faţa copiilor cît şi a adulţilor, i-au destins pe pasagerii aeronavei Boeing 737 care a aterizat la Kogălniceanu în jurul orei 11.00. Călătorii care au coborît din aeronavă au susţinut că zborul a fost plăcut şi au subliniat economia de timp oferită de o călătorie cu avionul în comparaţie cu deplasarea cu trenul sau maşina. „Zborul a fost foarte frumos. N-am vrut să călătorim cu maşina sau cu trenul, pentru că drumul se parcurge în 11-12 ore şi ne-am orientat către călătoria cu avionul, care durează doar o oră, mai ales că fetiţa mea are rău de maşină. A fost prima oară cînd am călătorit cu avionul şi am fost mulţumiţi”, a declarat Camelia Stuparu, care a călătorit alături de fiica sa, Anca. Anca a spus că a văzut munţii şi norii şi că i-ar mai plăcea să se plimbe cu avionul. Purtătorul de cuvînt al AIMK, Elena Dragotă, a declarat că aeronavele Tarom vor opera pe noua rută în zilele de joi şi duminică, cu sosire la ora 11.05 şi plecare la 11.35. Aeronava sosită ieri la Kogălniceanu a decolat cu destinaţia Cluj avînd la bord 28 de pasageri, după o staţionare de 30 de minute.