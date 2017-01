Primire triumfală pentru înotătorul Milorad Cavic

Sîrbul Milorad Cavic, vicecampion olimpic la 100 m fluture la Beijing, după ce a condus o bună parte a distanţei în faţa octuplului medaliat cu aur Michael Phelps, a avut parte de o primire triumfală, marţi, la Belgrad, unde a fost aşteptat de cîteva sute de persoane. “Sînt foarte fericit că m-am luptat fără frică”, a declarat Cavic, devansat cu doar o sutime de secundă de recordmanul titlurilor olimpice la masculin. “Dar sînt şi decepţionat pentru că nu am putut înota mai repede. Am fost foarte aproape de aur, dar oricum este mai mult decît am sperat”, a adăugat Cavic, aclamat de mulţimea adunată în faţa unui hotel din Belgrad. Milorad Cavic a adus prima medalie olimpică Serbiei după dispariţia Federaţiei iugoslave.