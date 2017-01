Neimplicarea funcţionarilor din Valu lui Traian duce la situaţii bizare, care permanentizează senzaţia de haos din localitate. Culmea este că Valu, localitatea unde Statul pare lipsit de influenţă prin instituţiile sale, se află la mică distanţă de Constanţa, gazda tuturor organelor de control. Faptul că în Valu lui Traian pînă şi primirea indemnizaţiei de creştere a copilului a devenit un “lux” pare mai mult decît bizar. În cartierul Valea Seacă, pe strada Mihai Eminescu (o stradă îngustă, fără trotuare şi plină de copii, unde, cu concursul trîndăviei Poliţiei locale, maşinile care ocolesc Şoseaua Naţională circulă cu viteze uriaşe), locuieşte Corina Sanda care, alături de soţul său, se consideră hărţuiţi de lipsa de profesionalism a Poştei locale. “Trebuia să primim în fiecare 21 ale lunii indemnizaţia pentru copil, dar noi o primim doar la finele lunii, iar luna trecută nu ne mai venise deloc acest drept bănesc. Ne-am săturat de situaţia asta. Am un copil mic care necesită îngrijiri speciale şi bani, iar Statul s-a angajat să protejeze mama şi copilul. Oficiantele ne-au purtat de drumuri, iar poştăriţa a ajuns să fugă la vederea noastră, numai să nu ne dea explicaţii”, spune tînăra mamă. Am luat legatura cu Oficiul Poştal Valu lui Traian unde, în lipsa dirigintelui, am discutat cu oficianta Tănase. Tănase şi atît. Respectiva funcţionară a dat asigurări că “situaţia se va rezolva într-un timp foarte scurt”. Contactat, directorul operaţional al Poştei Constanţa, Ana Maria Antonescu, a reacţionat cu promptitudine, dispunînd efectuarea unui control la sediul Poştei din Valu, control aflat în derulare. \"Preliminar, nu au rezultat fapte de natură penală la Valu\", a declarat Antonescu. Deoarece, potrivit informaţiilor noastre, cazul semnalat nu este singular în Valu, mai mulţi cetăţeni din localitate reclamînd situaţii mai grave, directorul Antonescu îi îndeamnă pe contribuabili să se adreseze cu încredere RA Poşta Română atunci cînd au probleme. \"Este dreptul dînşilor să o facă. Funcţionarul de la Poşta Română este om, lucrează sub presiune, dar trebuie sa dea dovadă că respectă deontologia profesională\", a declarat Ana Maria Antonescu.