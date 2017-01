Primul act în duelul Europei: HCM Constanţa - Dinamo

Handbal Club Municipal Constanţa şi Dinamo se află faţă în faţă pentru a patra oară în acest an. Primele două partide le-au revenit handbaliştilor constănţeni la limită, însă ele au adus eventul campionat - Cupa României în oraşul nostru. Ultima, disputată în etapa a şaptea a campionatului actual, a revenit bucureştenilor, în condiţii speciale. "Victoria lor ni se datorează nouă în proporţie de 70%! Au cîştigat pe greşelile noastre, nu ne-au dominat niciun moment”, a declarat antrenorul Lucian Râşniţă la conferinţa de presă de ieri. Selecţionerul a mai adăugat că întîlnirea dintre cele mai în formă echipe româneşti în optimile de finală ale Cupei Cupelor este una ca oricare alta. "Eu nu antrenez orgolii, ci sportivi. Vreau să aduc echipa în formă maximă la ora jocului. Pentru mine nu există Dinamo sau Steaua, există doar echipa adversă. Ceea ce se creează în jurul acestui meci sînt copilării, detalii, care se poartă îndeosebi la fotbal. Dinamo nu este un adversar special. Vom juca împotriva lor ca şi cum ar fi Ademar Leon sau Hamburg. Partida tur este importantă, dar nu hotărîtoare în privinţa calificării, şi sper să ne apropiem cît mai mult de forma fizică şi psihică necesară unui meci de cupe europene, folosindu-ne şi de experienţa acumulată în Liga Campionilor”, a afirmat Râşniţă. Selecţionerul a desfiinţat acuzele dinamoviştilor referitoate la selecţia de la Trofeul "Carpaţi”, convocările fiind făcute înaintea tragerii la sorţi de la Viena.

După accidentări mai lungi, Adzic sau Muraru ar putea reveni pe teren

În privinţa jucătorilor care vor apărea în jocul de duminică, Laurenţiu Toma (traumatism la tendonul genunchiului stîng) şi Marius Stavrositu (degetele braţului de aruncare inflamate) s-au recuperat complet după accidentările din ultima perioadă, în timp ce prezenţa pe teren a interilor stînga Mircea Muraru şi Alexandar Adzic este încă pusă sub semnul întrebării. "Mai resimt încă dureri, dar cu sufletul şi pentru echipă le voi depăşi. Aşadar, vă spun de acum, mă simt bine şi vreau să joc. Atmosfera în cadrul echipei este bună, toţi jucătorii sînt optimişti. Nu simţim o presiune mai mare pentru că acest meci se joacă în Europa, derby-urile dintre Constanţa şi Dinamo fiind tot timpul echilibrate şi cu puls ridicat. Cu ajutorul spectatorilor, sper să învingem! Pronosticurile le fac doar după meci”, a glumit sîrbul de 33 de ani. Tehnicianul Lucian Râşniţă a subliniat, odată în plus, că "echipa cu mentalul extraordinar de bun, în formă sportivă maximă şi cu antrenori inspiraţi în a alege formulele cele mai bune se va califica după returul de la Buzău”, invitînd odată în plus suporterii la sală, pentru a fi al optulea jucător al formaţiei sale.

Dinamo a refuzat reciprocitatea

În privinţa adversarilor de la Dinamo, aceştia au sosit vineri la Constanţa, iar sîmbătă desfăşoară un antrenament de o oră în Sala Sporturilor, închis presei. Oficialii din Ştefan cel Mare au refuzat reciprocitatea dintre cele două cluburi, suportînd singuri costurile deplasării, acest fapt fiind o premieră în istoria participărilor europene ale lui HCM Constanţa. Semn că ostilitatea şi orgoliile euro-româneşti sînt cultivate cu stricteţe de clubul "alb-roşu"... De asemenea, o parte a galeriei dinamoviste (în jur de o sută de persoane) ar putea sosi în ziua meciului la Constanţa. Acestea sînt datele preliminare ale celei mai aşteptate dispute handbalistice a sezonului, un adevărat meci-eveniment. Restul se va vedea pe teren, în partida care începe duminică, la ora 11.00, în Sala Sporturilor, disputa fiind arbitrată de brigada macedoneană Marjan Nacevski - Ako Nikolovski. Înregistrarea integrală a meciului HCM - Dinam va fi difuzată de TV Neptun duminică seară, de la ora 22.00.