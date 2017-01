Primul ajutor, acţiune de succes a Crucii Roşii Constanţa

Voluntarii Crucii Roşii, filiala Constanţa, au avut un an plin de activităţi. Directorul Crucii Roşii, filiala Constanţa, Carmen Lungu, a declarat că cea mai importantă acţiune derulată în 2013, alături de voluntari, a fost cea legată de acordarea primului ajutor. “Mă bucur că tinerii sunt tot mai interesaţi de asemenea acţiuni, că vor să înveţe. Este extrem de important să ştim cu toţii ce presupune acordarea primului ajutor. Din păcate, sunt tot mai multe accidente, astfel că este bine să ştim cum trebuie să reacţionăm până la sosirea ambulanţei”, a spus Carmen Lungu. Îmbucurător este că tot mai mulţi tineri sunt interesaţi de activităţile de voluntariat, fie pentru că, în ultima perioadă, acestea au “greutate” în CV-uri, fie pentru că pur şi simplu îşi doresc să ajute, fără să ceară ceva în schimb. “Sunt tineri care vin la noi şi spun că vor să ne ajute, că vor să înveţe şi să-i înveţe, la rândul lor, pe alţii. Nu vor să fie răsplătiţi, ci vor să-şi ofere serviciile”, a adăugat directorul Crucii Roşii Constanţa. Iar Crucea Roşie are nevoie de ajutor. În această perioadă, voluntarii constănţeni au mers la diferite familii nevoiaşe cu alimente (multe dintre ele donate în cadrul Băncii cu Alimente), îmbrăcăminte, încălţăminte şi jucării. Nu în ultimul rând, au fost organizate spectacole caritabile, existând şi voluntari talentaţi care şi-au oferit sprijinul în acest sens. “S-a remarcat în acest an cel mai tânăr voluntar al nostru, Denisa Luncan, care a şi fost votată de colegii săi, la Gala anuală a noastră, drept voluntarul anului”, a declarat Carmen Lungu. Un alt voluntar apreciat de colegii săi a fost şi Ştefan Andrei Traian. “Pentru noi, toţi voluntarii sunt muncitori, toţi se implică, toţi merită mulţumiri”, a spus directorul Crucii Roşii Constanţa. Mulţumiri au primit, din partea Crucii Roşii, toţi colaboratorii, reprezentanţi ai mass-media, inclusiv cotidianul “Telegraf”, căruia i-a fost acordată şi o diplomă de excelenţă.