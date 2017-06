Primul album solo al lui Roger Waters într-un sfert de secol

Fostul membru fondator al Pink Floyd Roger Waters și-a lansat vineri primul album de studio într-un sfert de secol, intitulat ''Is This the Life We Really Want?'' (Este aceasta viața pe care o dorim cu adevărat?). Produs de Nigel Godrich, care a colaborat, printre alții, cu Radiohead, Paul McCartney și U2, LP-ul este înregistrat la Columbia Records. Noul produs discografic marchează mult-așteptata continuare după albumul ''Amused To Death'' din 1992, în care Waters oferă "un comentariu inflexibil asupra lumii moderne și a vremurilor incerte". Cunoscut pentru comentariile sale politice și sociale tăioase, muzicianul în vârstă de 73 de ani născut în Marea Britanie declară că noua înregistrare reflectă o epocă de incertitudine și neliniște, relatează npr.org. Discul conține 12 piese: "When We Were Young", "'Déja Vu", "The Last Refugee", 'Picture That", ''Broken Bones", ''Is This The Life We Really Want?", "Bird In A Gale", "The Most Beautiful Girl", "Smell The Roses", "Wait For Her", "Oceans Apart", "Part of Me Died".

Roger Waters a început la 26 mai turneul "US + Them", de promovare a noului album în Statele Unite și Canada, care va dura până la sfârșitul lunii octombrie. Numele turneului provine de la piesa "Us and Them" din albumul clasic Pink Floyd "The Dark Side of the Moon". Waters își ''colorează'' albumul cu sample-uri ( fragmente digitalizate), dar o chitară acustică preia sunetele sintetice care caracterizează o mare parte din opera sa.

Producătorul Nigel Godrich, cunoscut ca fiind ''al șaselea membru'' al grupului de indie rock Radiohead, a declarat recent că Roger Waters este este un autor ''extrem de subestimat''. Am uitat că el este un scriitor remarcabil'', a declarat Godrich pentru AFP, afirmând că noul album ''reafirmă statutul de mare compozitor'' al muzicianului aflat în spatele legendarului ''The Wall'' și autorul versurilor ''Dark Side of the Moon''.

De la plecarea sa din Pink Floyd, Roger Waters a vândut o mulțime de discuri, dar scena este cea care i-a adus faima, cu un record de spectatori pentru un artist solo în timpul lungului său turneu mondial ''The Wall Live'' (2010-2013), care a inclus în 2012 și România.