Primul an de mandat al premierului Gordon Brown a fost… nefast

Presa britanică de luni a făcut bilanţul primului an de guvernare al premierului Gordon Brown, apreciind că acesta a fost unul extrem de nefast. Cotidianul “The Times” scrie că, “după un an petrecut în Downing Street, premierul ar trebui să ajungă la concluzia că el este arhitectul propriilor probleme”. Publicaţia subliniază că “trăsăturile necesare unui ministru de Finanţe, post ocupat de Brown în repetate rînduri, sînt diferite de cele de care are nevoie un premier”. “The Times” apreciază că Brown se confruntă în prezent cu efectele propriilor sale politici economice promovate în perioada când gestiona finanţele britanice. Premierul nu a anticipat actuala criză economică, deşi existau semnale în acest sens şi a ignorat proiectul alegerilor anticipate, cînd a fost adus în discuţie.

Publicaţia “The Daily Telegraph” scrie că Gordon Brown şi echipa sa sînt, probabil, surprinşi de faptul că în cursul unui singur an au trecut de la imaginea unui Guvern stabil şi respectat, capabil să gestioneze pericolul terorist, la cea a unui Executiv cu una din cele mai scăzute cote de popularitate în istoria recentă. Ziarul subliniază, de asemenea, că punctul de cotitură în cariera politică a premierului a fost decizia de a nu convoca alegeri generale anticipate. “The Independent” subliniază că Marea Britanie este singurul stat reprezentat la Jeddah la nivel de premier care s-a deplasat la reuniune pentru a-i implora pe şeicii saudiţi să reducă preţul petrolului. Publicaţia apreciază că preţul ridicat al benzinei în Marea Britanie este un efect al problemelor din Golful Persic, dar şi al politicii guvernamentale sau a companiilor petroliere.