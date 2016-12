Primul antrenament sub comanda lui Ştefan Petcu

Numit marţi în funcţia de antrenor principal al FC Farul Constanţa, Ştefan Petcu a condus ieri primul antrenament în noua sa postură. Şedinţa de pregătire s-a desfăşurat pe terenul sintetic, deoarece terenul II al Complexului Sportiv Farul din str. Primăverii nu se prezintă în condiţii prea bune, iar suprafaţa de joc de pe arena principală a fost protejată, fiind afectată de vremea nefavorabilă din ultimele zile, mai ales că sâmbătă va găzdui două partide oficiale. Astfel, constănţenii vor întâlni, de la ora 11.00, pe SC Bacău, în etapa a 16-a a Ligii a II-a la fotbal, Seria 1, iar de la ora 21.00, Săgeata Năvodari va primi vizita celor de la Dinamo Bucureşti, în etapa a 16-a a Ligii 1 la fotbal.

De la antrenamentul de ieri al Farului a lipsit doar Cristian Silvăşan, care a suferit o ruptură musculară în timpul partidei cu Unirea Tărlungeni, desfăşurată săptămâna trecută. În urma examenului medical, atacantul în vârstă de 31 de ani a primit veşti bune din partea medicilor, care l-au anunţat că leziunea este de mici dimensiuni şi ar putea fi recuperat în câteva zile. La şedinţa de pregătire, Fane Petcu a fost ajutat de cei doi antrenori secunzi, Doru Carali, care a activat ultima oară ca antrenor la juniori în cadrul Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, şi Gică Mina, fostul secund al lui Ion Răuţă, rămas în postura de antrenor cu portarii.

SPRIJIN PENTRU COPII ŞI JUNIORI Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) continuă să se implice în sprijinirea Centrului de Copii şi Juniori al Asociaţiei Club Sportiv Şcoala de Fotbal Farul Constanţa 2010, care reprezintă fotbalul juvenil din întreg judeţul şi are legitimaţi peste 270 de copii cu vârste între 6 şi 19 ani. Centrul a luat fiinţă în urmă cu trei ani, scopul fiind formarea şi promovarea tinerilor jucători prin care se asigură o pepinieră proprie pentru FC Farul. În urmă cu trei săptămâni, a început o reorganizare sub conducerea noului şef al Centrului, Bogdan Chiriţă. Pentru a sprijini desfăşurarea activităţii ACSSFFC 2010, CJC a alocat suma de 300.000 de lei la începutul acestui an, însă, ca urmare a datoriilor acumulate în perioada 2010 - octombrie 2013, în şedinţa CJC desfăşurată ieri s-a decis suplimentarea sumei cu 280.000 de lei. Astfel, se asigură continuarea activităţii Centrului în actualul sezon competiţional.