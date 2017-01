Primul avion destinat zborurilor turistice în spaţiul extraterestru

Cursa pentru primele zboruri turistice în spaţiul extraterestru a înregistrat un important pas înainte, după ce miliardarul britanic Sir Richard Branson şi proiectantul american de avioane Burt Rutan au prezentat lumii întregi primul avion ce va transporta o navetă cu turişti spre spaţiul extraterestru. Cei doi au prezentat publicului, în premieră, modelul White Knight Two la Mojave Air & Space Port, în deşertul situat la nord de Los Angeles. Avionul dotat cu patru motoare şi cu un sistem de aripi dintr-o singură bucată, cu o anvergură de 42 de metri, este considerat un miracol al tehnologiei moderne. Acest avion urmează să transporte la 15.000 de metri naveta SpaceShipTwo, dotată cu un motor de rachetă şi construită de compania Virgin Galactic, aparţinînd lui Sir Richard Branson. Naveta se va desprinde de corpul avionului şi-i va propulsa, pentru o scurtă perioadă de timp, în spaţiu pe turiştii care îşi vor permite să achite costurile de aproximativ 200.000 de dolari ale unei astfel de experienţe. Naveta va rămîne la această altitudine pentru aproximativ cinci minute, după care va reveni pe Pămînt. Întregul zbor va dura două ore şi jumătate.

Cavalerul Alb 2, considerat cel mai mare avion din lume cu un fuselaj construit în întregime din carbon şi materiale compozite, este “unul dintre cele mai frumoase şi extraordinare vehicule aviatice construite vreodată”, a proclamat excentricul miliardar britanic. Avionul este rezultatul proiectului realizat de Burt Rutan, care a scris o importantă pagină a istoriei aviatice în 2004, cînd naveta sa, SpaceShipOne, a devenit prima navetă construită în mediul privat care a ieşit în spaţiul extraterestru, purtată tot de un Cavaler Alb, o versiune mai mică a avionului prezentat luni. După ce a cîştigat cei zece milioane de dolari puşi la bătaie de miliardarul britanic pentru acest proiect, Burt Rutan a încheiat şi un parteneriat cu Sir Branson, preşedintele Virgin Group, pentru a comercializa acest prototip.

Noul avion portant al navetelor din clasa SpaceShip va intra, începînd din această toamnă, într-o perioadă de un an de teste. În plus, Virgin Galactic trebuie să finalizeze lucrările la proiectul celei de-a doua navete din această generaţie, SpaceShipTwo, care va fi condusă de doi piloţi şi va putea transporta şase turişti spaţiali în spaţiul extraterestru. Compania Virgin Galactic a formulat proiectul unui viitor în care călătoriile în spaţiu vor deveni la fel de banale precum cele cu avionul. Această companie doreşte să transporte în spaţiu 500 de turişti în primul an, pentru suma de 200.000 de dolari de persoană. Dacă va reuşi, în doar acest an vor ajunge în spaţiul extraterestru la fel de mulţi turişti cîţi astronauţi şi cosmonauţi au participat la programe de explorare spaţială de la primul zbor al lui Iuri Gagarin şi pînă în prezent. Peste 250 de doritori de a experimenta pe propria piele zborul în spaţiul extraterestru au plătit deja suma întreagă a unui astfel de zbor sau au plătit un avans substanţial în conturile Virgin Galactic.