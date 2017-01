Primul avion supersonic care va lansa o rachetă spaţială

Asociaţia Română pentru Cosmonautică şi Aeronautică (ARCA) a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, un program la care a lucrat în secret în ultimul an, vizând realizarea primului avion supersonic românesc de mare altitudine ce va lansa racheta Haas II, pentru competiţia Google Lunar X Prize. Amintim că ARCA a lansat, pe 1 octombrie, prima rachetă spaţială românească, Helen 2, din largul Mării Negre, realizând astfel primul zbor din cadrul competiţiei Google Lunar X Prize, care vizează trimiterea unui robot pe suprafaţa Lunii de o organizaţie privată. Avionul E-111 la care ARCA a lucrat în ultimul an este destinat extinderii capacităţilor asociaţiei de lansare a rachetei Haas II, pentru competiţia americană Google Lunar X Prize, precum şi dezvoltării tehnologiilor pentru turismul spaţial. \"Prezentarea programului avionului experimental supersonic E-111, cu câteva zile înainte de Crăciun şi la câteva zile de la Centenarul zborului primului avion cu reacţie din lume, realizat de Henri Coandă, nu este întâmplătoare. Am ales acest moment pentru că dorim ca cei care vor vedea acest anunţ să se bucure de existenţa unui program major, pozitiv, inspiraţional, pe care România îl aşteaptă de 20 de ani. Un program în care să spere, un program care să însemne progres. Avionul supersonic E-111 este un asemenea program\", a declarat preşedintele ARCA, Dumitru Popescu. Astfel, începând cu 1 februarie 2011, ARCA va oferi publicului din ţară şi din lume o oportunitate unică, aceea de a participa zilnic, pe parcursul unui an şi jumătate, prin intermediul camerelor video, la povestea creării supersonicului românesc. Astfel, vor fi postate zilnic imagini pe canalele web ale ARCA - youtube.com, facebook.com, site-ul asociaţiei etc. Nava va avea capacitatea de zbor supersonic cu viteza de Mach 1,5 la altitudini de 16.000 de metri, în cazul transportului rachetei Haas II, iar în cazul folosirii ca platformă de dezvoltare a tehnologiilor pentru turismul spaţial, va dezvolta viteze de Mach 2,6 la altitudini de 30.000 de metri. Avionul va avea un echipaj format din două persoane - pilot şi navigator -, urmând să devină primul avion supersonic românesc. Cabina avionului este separabilă şi este echipată cu două paraşute propulsate cu motoare rachetă proprii. Astfel, cabina avionului poate fi separată de avion la viteze de Mach 0 - 1,2 şi înălţimi de 100 de metri şi poate aduce echipajul în siguranţă pe suprafaţa mării. Propulsia va fi asigurată de un motor rachetă cu combustibil lichid, funcţionând cu apă oxigenată şi kerosen. Datele geometrice şi masele aparatului nu sunt comunicabile.