Primul Campionat European la televizor pentru Sandra Izbaşa

Prima întrecere importantă din acest an pentru gimnastica românescă are loc la sfârşitul acestei luni la Birmingham (Marea Britanie), unde în perioada 21-25 aprilie (la masculin) şi 28 aprilie - 2 mai (la feminin) au loc Campionatele Europene. Pregătirea a intrat pe ultima sută de metri în sala de gimnastică de la Deva, unde se pregăteşte lotul feminin al României. Din păcate, printre gimnastele care vor reprezenta ţara noastră la această competiţie nu se va număra şi campioana olimpică la sol de la Beijing, Sandra Izbaşa. Deşi revenită la pregătire, după o pauză de şapte luni, gimnasta mai are încă mult de muncă pentru a ajunge din nou la forma de dinaintea cumplitei accidentări de la picior. „Mă simt mult mai bine, dar mai am de făcut recuperare. Din păcate, depind şi de vreme. Atunci când este înnorat mă simt mai rău”, a declarat Sandra Izbaşa, prezentă săptămâna trecută la Constanţa, într-o mini-vacanţă: „Sunt într-o scurtă vizită la Constanţa. Mă bucur că am reuşit să fur puţin din programul de recuperare şi să mă relaxez. Îmi şi trebuia pentru că am muncit destul de mult, iar o refacere pentru picior nu strică şi mai ales cea printre valurile mării”, a glumit gimnasta. După ce a surprins plăcut în cadrul Campionatelor Internaţionale de la Bucureşti, unde a concurat pentru prima oară după accidentare, Izbaşa spune că gimnastica a rămas încă pe primul loc, dar revenirea ei la performanţă depinde mult de recuperare. „A fost un sentiment foarte plăcut să concurez din nou. S-a întâmplat acest lucru cu ajutorul Federaţiei şi al antrenorilor mei. Au fost aceleaşi emoţii pentru mine ca de fiecare dată, mai ales că am concurat după şapte luni. Gimnastica este în continuare cel mai important lucru pentru mine, dar revenirea mea depinde de cum va decurge recuperarea. Dacă va fi totul bine voi reveni, dar dacă vor fi mici probleme, mă mai gândesc. Momentan mă simt bine”, a spus Izbaşa, care va privi acest Campionat European de la televizor, primul din cariera sa la care va asista din faţa micilor ecrane: „Este primul Campionat European pe care îl văd de acasă, după ce anul trecut a fost şi Campionatul Mondial pe care l-am privit de acasă. Le voi încuraja pe fete şi sper ca ele să îşi facă foarte bine treaba şi să păstreze tradiţia pe care noi am construit-o”.