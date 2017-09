Primul Campionat Național de handbal pe plajă!

În ultimii trei ani, Federația Română de Handbal (FRH) a organizat mai multe turnee demonstrative de handbal pe plajă, sport care a fost introdus în programul Jocurilor Olimpice din 2024. În acest weekend, pe plaja „Flora” din Mamaia, se va desfășura prima ediție a Campionatului Național de handbal pe plajă, la competiția rezervată junioarelor și juniorilor A și B urmând să participe, în total, 19 echipe

Formațiile participante sunt următoarele - la junioare A: ASC Veraflor, CSȘ Tulcea, CSȘ Cluj-Napoca, CSȘ 1 Constanța, CSȘ Medgidia și ASC Minaur Baia Mare; la junioare B: ASC Veraflor, CSȘ Tulcea și CSȘ Cluj-Napoca; la juniori A: CSȘ Sighișoara, CSȘ Brazi, CS Alexandria, CSȘ Medgidia și AHC Dobrogea Sud Constanța; la juniori B: CSȘ Sighișoara, CSȘ 1 Constanța, CS Alexandria, CS Năvodari și CSO Murfatlar.

Vineri și sâmbătă se va juca începând cu ora 9.00, iar finalele sunt programate duminică, între orele 9.00 și 12.30, urmate la ora 13.00 de festivitatea de premiere.

Nicoleta Ivan, fostă campioană a Italiei la handbal pe plajă cu formația din Salerno, a primit din partea președintelui FRH, Alexandru Dedu, sarcina de a dezvolta handbalul pe plajă din România, iar progresele sunt evidente. „Lucrurile se mișcă în direcția bună. Au început să se organizeze mai multe turnee, lumea devine mai interesată de acest sport frumos și organizarea acestui prim Campionat Național de juniori se încadrează în strategia federației de dezvoltare pe termen lung a acestei ramuri a handbalului”, a punctat Nicoleta Ivan, antrenor federal.

REGULAMENT HANDBAL PE PLAJĂ

Principalele diferențe față de handbalul indoor: Se joacă doar două reprize de 10 minute, suprafața este mai mică - 27 x 12 metri, 4 jucători de echipă - 3 jucători de câmp+1 portar, există procedee tehnice individuale care se punctează dublu (aruncarea din piruetă 360 grade, aruncarea din aeriană, penalty-ul, golul portarului, aruncarea jucătorului specialist - cel care înlocuiește portarul).

„Logistică și potențial uman există, dar există un decalaj istoric de experiență față de alte țări pe care doar investiind îl putem diminua. Vom acorda treptat mai multă importanță handbalului pe plajă, iar acest prim Campionat Național este o dovadă clară că ne preocupă dezvoltarea acestei ramuri. Să nu uităm că, în această iarnă, am avut și primele demonstrații de handbal pe zăpadă. Visul meu este ca în câțiva ani să se joace handbal 365 zile pe an în România!”, a subliniat președintele FRH, Alexandru Dedu.

BEACH HANDBALL, SPORT OLIMPIC ÎN 2024

Miza dezvoltării handbalului pe plajă este una mare în contextul în care acest sport a fost introdus recent în programul Jocurilor Olimpice din 2024. Primul obiectiv al FRH este calificarea unei echipe naționale la Jocurile Olimpice de Vară ale Tineretului din Argentina, din 2018. „Anul acesta am obținut locul 7 cu naționala de junioare la Campionatul European. Este un rezultat încurajator, mai ales că am fost la doar un gol de calificarea în semifinale. Anul viitor, ne dorim să ne clasăm în primele patru echipe, lucru ce ne-ar asigura calificarea la Olimpiada de Tineret din Argentina”, a punctat Nicoleta Ivan.