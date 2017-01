Primul caz confirmat de Chikungunya în Spania, în 2015

Primul caz din Spania de boală Chikungunya din acest an a fost confirmat luni de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Îmbolnăvirilor (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), la un bărbat de 60 de ani, care nu a călătorit în afara UE, în ultimele trei luni. Locuitor din Gandia, mic oraș de lângă Valencia, în estul Spaniei, el a avut primele simptome ale maladiei în timp ce se afla în sudul Franței, în data de 7 iulie. Luând în considerare faptul că spaniolul a stat foarte puțin timp în Franța și că acolo nu s-au semnalat îmbolnăviri cu acest virus în 2015, este foarte probabil ca el să fi fost contaminat în țara de reședință, consideră organismul european pe probleme de sănătate cu sediul la Stockholm. Bărbatul a fost internat cinci zile într-un spital din Girona, nord-estul Spaniei, dar la revenirea la Gandia a mers din nou la doctor, din cauza durerilor articulare. Analizele de sânge au confirmat că fusese contaminat cu virusul Chikungunya.

Informația despre un caz autohton de Chikungunya în Spania nu este o surpriză întrucât agentul care transmite maladia, Aedes albopictus (țânțarul-tigru), este prezent în Comunitatea Valenciană începând din 2013, menționează un comunicat de presă difuzat de ECDC. Mai multe cazuri au fost depistate anterior în Gandia, clima din acest oraș fiind propice pentru transmiterea virusului, adaugă documentul amintit.