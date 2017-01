Primul centru de cercetări pentru elevi, la Constanţa

Peste o sută de liceeni constănţeni, iubitori ai activităţii de cercetare, au de acum înainte un spaţiu în care îşi pot materializa ideile: sediul Colegiului “Mircea cel Bătrîn” care găzduieşte Centrul de Cercetări al Elevilor. Coordonaţi de profesorul de fizică, director al Centrului de Excelenţă Constanţa, prof. Ion Băraru, tinerii au început să lucreze pe echipe în cele patru încăperi, puse la dispoziţie de colegiul gazdă. “Centrul de Cercetări al Elevilor este o entitate educaţională nou înfiinţată şi, deocamdată, acest Centru de Cercetare destinat elevilor de liceu este unic în lume. Participă, pe lîngă elevi interesaţi şi profesori interesaţi, nu numai din liceu, ci şi din judeţ, din ţară şi străinătate. Aici ne ocupăm de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă şi sperăm să ne manifestăm capacităţile şi abilităţile şi să le face cunoscute pestre tot în lume”, a declarat Băraru. Prima manifestare din cadrul Centrului de Cercetări al Elevilor a vut loc sîmbătă seara cînd prof. dr. Marioara Godeanu, preşedintele secţiei de Biologie a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR), a prezentat cîteva din descoperirile legate de tema întîlnirii: efectul de piramidă.

Pionier al introducerii instalaţiilor de epurare tip piramidă, reprezentantul AOSR a prezentat argumente ştiinţifice trecînd peste mituri sau partea de folclor legată de aceste construcţii. “Am adus şi un film despre energii pe verticală care prezintă piramida de la Piteşti, construcţie de zece ori mai mică decît piramida lui Keops. Am făcut multe experimente despre efectul de piramidă începînd din 1975, iar piramida din Piteşti a intrat în circuitul ştiinţific în 1986 şi constituie şi astăzi o noutate”, a declarat Marioara Godeanu. Ea a mai spus că s-a ocupat şi de sensibilitatea plantelor şi că i-ar face plăcere să înceapă cu elevii experimente care să includă şi partea ştiinţifică. În ceea ce priveşte efectul de piramidă nu constituie un secret că şi alt tip de construcţii au proprietăţi deosebite şi de aceea în expunere, Marioara Godeanu a vorbit despre efectul de formă. “Efectul de formă se regăseşte în toată structura satelor noastre şi am susţinut o lucrare în Italia la Academia di Romania unde am vorbit despre structura pitagoreică a satelor româneşti. Nu întîmplător, casele româneşti sînt construite sub formă de dreptunghi şi s-a dovedit a fi cea mai ecologică, cea mai sănătoasă formă de construcţie”, a declarat prof. dr. Godeanu. Ea a mai vorbit despre descoperirea apei Pi care are rolul de a purifica apa din reţelele publice de alimentare cu apă. Apa Pi este filtrată prin formaţiuni de coral care fac un “schimb de informaţie biologică”, devenind la fel de eficiente ca o membrană. “Unul din marile experimente de care a beneficiat Constanţa sînt acele plante plutitoare care au fost studiate în piramidă şi lăsate în mediul natural, în Lacul Tăbăcărie, ca să schimbe apa la trecerea către mare. A fost un filtru verde de mare importanţă care a făcut ca apa din lac care a ajuns în mare să fie mult mai curată”, a mai precizat Godeanu. Deocamdată, Centrul de Cercetări al Elevilor este la început şi nu are bază materială. “Baza materială este foarte importantă, dar deocamdată este cenuşie. Se numeşte creierul elevilor şi profesorilor, însă avem sprijin din partea unor profesori universitari şi a unor personalităţi sţiinţifice cu recunoaştere internaţională”, a afirmat Ion Băraru.