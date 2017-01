Primul Centru de Documentare şi Informare din Constanţa pentru elevii din ciclul gimnazial

Şcoala generală nr. 17 cu clasele I-VIII “Ion Minulescu” a inaugurat ieri un Centru de Documentare şi Informare cu dotări ultramoderne. “Avînd în vedere că în şcoala noastră 40% din elevi provin din familii cu posibilităţi materiale reduse, pentru a asigura egalitatea şanselor la învăţătură şi a unei educaţii de calitate, într-un mediu favorabil învăţării, am reuşit să obţinem 40.000 de lei de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru înfiinţarea acestui centru de informare. Am fost sprijiniţi şi de Regia Autonomă pentru Exploatarea Domeniului Public şi Privat, precum şi de părinţii elevilor. Am mai primit şi 4.800 lei pentru fondul de carte astfel că la acest centru vor avea acces elevii, cadrele didactice, părinţii şi membrii comunităţii locale”, a declarat directorul şcolii, Valentina Mesea. Ea a mai spus că acest centru creează facilităţi pentru cercetare, audiţii, vizionări video, tehnologia informaţiei, întocmire dosare, portofolii, studiul presei, a enciclopediilor, literatură pentru copii, atlase, dicţionare şi beletristică. “Dorim să îi învăţăm pe elevi să lucreze în echipă, să le dezvoltăm respectul faţă de muncă, să îi atragem pe cei care nu citesc să îşi dezvolte gustul pentru lectură. Este primul centru de acest fel de care beneficiază o şcoală generală de pe raza municipiului nostru”, a mai spus Valentina Mesea.

Inaugurarea spaţiilor destinate Centrului de Documentare şi Informare a Şcolii “Ion Minulescu” s-a făcut în prezenţa conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean, a colaboratorilor şcolii, a părinţilor şi elevilor. Prima activitate a început ieri cînd un grup de elevi au primit tema de a-şi dezvolta propria afacere. De fapt, este vorba despre o simulare managerială în care copiii conduc o firmă, calculează costurile de producţie, cheltuielile generate de chirii şi manoperă şi stabilesc preţul de desfacere al produsului finit pe piaţa liberă.