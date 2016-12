Primul centru de tratament cu celule stem

Grupul indian Concorde a strâns 50 de milioane de euro pentru a construi primul centru de cercetare şi tratament prin celule stem din România, care va fi amplasat în localitatea Adunaţii Copăceni, judeţul Ilfov şi care va fi administrat şi operat de compania americană Healthcare of Today. „Concorde Gruppe GmbH şi Healthcare of Today anunţă că au reuşit să strângă banii necesari pentru a construi primul centru de cercetare şi tratament prin celule stem din România”, se arată într-un comunicat al Healthcare of Today. Concorde Gruppe şi Healthcare of Today au format un joint venture pentru a construi, în comuna Adunaţii Copăceni, un centru de cercetare cu o suprafaţă de peste 18.000 metri pătraţi şi facilităţi de tratament de peste 42.000 metri pătraţi. Centrul va fi administrat şi operat de Healthcare of Today prin intermediul grupului SK3. “Suntem hotărâţi să aducem în România cea mai bună biotehnologie pe care o deţinem”, a declarat directorul general al companiei americane, Henry Jan. Fondurile care vor fi asigurate pentru dezvoltarea proiectului sunt mai mari decât cele 50 de milioane de euro menţionate în scrisoarea de intenţie semnată în februarie de cele două părţi, se precizează în comunicat.