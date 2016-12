Primul club pentru persoane cu dizabilităţi

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a fost primit cu aplauze în primul club înfiinţat de municipalitate pentru persoanele cu dizabilităţi, în cartierul Tomis 3. Aşa cum a promis în 2008, Mazăre a înfiinţat în toate cartierele din oraş cluburi de vară şi de iarnă pentru vârstnici dar şi acest club special, destinat persoanelor cu nevoi speciale. Dotat cu televizor şi sistem audio şi beneficiind de facilităţi moderne dedicate persoanelor cu dizabilităţi - benzi reflectorizante, mobilier dedicat şi toalete cu echipamente specifice, clubul deschis ieri este unic în ţară. Ca şi în cluburile vârstnicilor, cei care trec pragul clubului pentru persoane cu dizabilităţi au la dispoziţie, în mod gratuit, automate de apă, ceai şi cafea, o gamă largă de ziare, jocuri de rummy, table, şah şi cărţi. Mulţi dintre beneficiarii clubului inaugurat în zona Tomis 3 nu s-au întâlnit, ieri, pentru prima dată cu primarul Constanţei. Unii dintre ei au mai beneficiat, de-a lungul timpului, de ajutorul direct al lui Radu Mazăre, care le-a oferit personal fie bani, fie sprijin pentru rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat. „Pe unii dintre dumneavoastră am reuşit să vă ajut. Am făcut acest club pentru voi, pentru a vă putea întâlni, pentru a vă putea petrece timpul într-un mod cât mai plăcut. Vă voi vizita ori de câte ori am ocazia. De câte ori aveţi nevoie de ceva, vă aştept la Primărie şi, cu siguranţă, vom găsi soluţii să rezolvăm problemele. Avem aici un cuplu de persoane cu handicap care va beneficia de casă în cadrul programului de locuinţe ieftine. I-am întâlnit pe cei doi la Festivalul de la Mamaia, acolo unde au trecut peste problemele pe care le au şi au oferit un spectacol deosebit, dansând cu graţie în scaune cu rotile”, le-a spus Mazăre celor prezenţi la inaugurare.

Vizibil marcat de dramele împărtăşite, pe rând, de beneficiarii noului club înfiinţat de municipalitate, oameni pentru care fiecare zi este o luptă pentru viaţă, ochii primarului Constanţei s-au umplut de lacrimi la reîntâlnirea cu Cristian, un copil de 12 ani, care se confruntă zilnic cu efectele unei boli crunte - spasmofilie, un copil care a recitat o poezie pe care i-a dedicat-o celui care i-a fost alături. Cristian a ajuns în clasa a şasea beneficiind, în numeroase rânduri, de ajutorul financiar al primarului, atunci când familia lui nu a mai avut resurse pentru a-i cumpăra tratamentul care îl ajută să ducă o viaţă cât mai aproape de normalitate. Înainte de a pleca de la inaugurare, primarul şi reprezentanţii municipalităţii au primit din partea persoanelor cu dizabilităţi câte o diplomă de merit. „Acest club unic este foarte important pentru noi, pentru că ni se oferă posibilitatea să ne cunoaştem mai bine între noi, într-un loc mult mai cald decât spaţiile medicale. Persoanele cu handicap grav se integrează foarte greu în societate însă, prin acest club, s-a făcut un pas important în ce priveşte depăşirea problemelelor pe care le avem”, a spus un beneficiar al noului club.