Primul concert solo al lui Noel Gallagher

Fostul chitarist şi compozitor al trupei Oasis şi-a anunţat primul său concert solo de după destrămarea formaţiei cu care a devenit celebru, muzicianul britanic urmând să participe la o gală de binefacere organizată de fundaţia Teenage Cancer Trust. Acest eveniment va fi organizat la Royal Albert Hall din Londra, iar Noel Gallagher va cânta în zilele de 25 şi 26 martie. Printre ceilalţi artişti participanţi la această serie anuală de concerte caritabile se numără Arctic Monkeys, The Specials, Depeche Mode, JLS şi grupul Suede. Noel Gallagher a părăsit trupa Oasis în 2009, după o altercaţie cu fratele său, Liam, solistul grupului. Ulterior, formaţia britanică s-a destrămat. Noel Gallagher a fost principalul compozitor al trupei Oasis şi a asigurat vocea principală pentru unul dintre cele mai mari hituri ale grupului, intitulat “Don\'t Look Back In Anger”.

Nu se ştie deocamdată dacă Noel Gallagher va interpreta o serie de piese noi la aceste concerte de binefacere, care reprezintă, pentru moment, singurul eveniment muzical din 2010 la care şi-a confirmat prezenţa. Gala din 2010 constituie a zecea ediţie a spectacolelor organizate de fundaţia Teenage Cancer Trust, sub patronajul lui Roger Daltrey, solistul trupei The Who. În cei zece ani, organizatorii au reuşit să strângă 8,7 milioane de lire sterline (10,06 milioane de euro) şi au ajutat fundaţia Teenage Cancer Trust să inaugureze în Marea Britanie nouă clinici pentru tinerii suferind de cancer.

Oasis s-a format în Manchester, Marea Britanie, în 1991, sub numele iniţial The Rain. Trupa a cunoscut succesul după lansarea albumului “Definitely Maybe”, în 1994, în plină eră a muzicii pop britanice. Trupa Oasis a vândut peste 60 de milioane de albume în toată lumea, a avut opt piese pe primul loc în topurile din Marea Britanie şi a câştigat 15 premii NME, cinci BRIT Awards, nouă Q Awards şi patru MTV Europe Music Awards.