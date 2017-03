Primul concurs, primul loc I pentru un arhidiacon constănțean!

La București, pe 22 martie, a avut loc etapa finală a celei de-a XXVII-a ediții a Concursului Național de Compoziție și Interpretare Muzicală „Mihail Jora”.

Competiția s-a desfășurat în perioada 20-22 martie, la ea luând parte 20 de concurenți. Doi dintre diaconii Arhiepiscopiei Tomisului s-au clasat printre primii opt interpreți. Este vorba despre diaconul Ionuț Cristinel Boancheș și arhidiaconul Mihai Urzicana, câștigătorul premiului I al secțiunii Canto, potrivit https://www.societateamuzicala.ro/mihailjora/castigatorii-sectiunii-canto. Arhidiaconul Mihai Urzicana, slujitor al bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Medgidia, este la prima participare la un concurs de canto și, pe 22 martie, a interpretat următoarele piese: „Elegie” (compozitor Felicia Donceanu), „Colind uitat” (Mihail Jora), „E lucevan le stelle” (Giacomo Puccini) și „Come un bel dì” (Umberto Giordano). Gala Laureaților va avea loc luni, 27 martie, la Ateneul Român din București. Despre performanța părintelui Urzicana, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a apreciat: „O mare bucurie am trăit în seara de 22 martie, când am aflat că unul dintre arhidiaconii Arhiepiscopiei Tomisului, Urzicana Mihai, masterand în anul II la Conservatorul din București, a obținut, la primul lui concurs, premiul I. Este un premiu de mare valoare, care-i dă posibilitatea ca un an de zile de acum înainte să fie trimis la toate concursurile importante din țară și din străinătate.

Este, de fapt, o stea a muzicii noastre, a slujitorilor noștri, un tânăr care va fi promovat pe marile scene ale lumii, cu un talent nativ, dar și cu o dorință de afirmare deosebită. De aceea, îl felicit pe el, felicit corala care l-a promovat, „Armonia”, și nădăjduiesc că va fi alături de Alexandru Chiriac și de ceilalți componenți, o nădejde a scenei lirice românești și internaționale. Timbrul vocal dăruit de Dumnezeu acestui tânăr arhidiacon este unul care te copleșește. De aceea, bucuria noastră este mare, pentru că slujește pe Dumnezeu, slujește oamenilor și îi ajută să trăiască mai frumos, mai optimist, mai aproape de Dumnezeu și mai aproape unii de alții, căci muzica unește pe cei de neamuri diferite, de credințe diferite și de preocupări diferite”.

Despre performanța obținută, arhidiaconul Mihai Urzicana ne-a spus: „Sunt foarte fericit că această primă competiție la care am participat mi-a adus și primul premiu. Această distincție mă încurajează să muncesc în continuare și îmi sporește încrederea în mine, ceea ce este extraordinar pentru că, după cum bine știm, cea mai aprigă luptă o ducem cu noi înșine. Îi mulțumesc Înaltpreasfințitului Teodosie, care m-a încurajat pe acest drum, deoarece a văzut în mine ceva ce eu nu vedeam, și profesoarei Bianca Luigia Manoleanu, fără de care nu aș fi avut această realizare”.

DESPRE CÂȘTIGĂTOR

Arhidiaconul Mihai Urzicana s-a născut în 1987, la Medgidia. A absolvit Facultatea de Teologie (Universitatea „Ovidius”), specializarea Artă Sacră, în anul 2012, și specializarea Teologie Pastorală, în anul 2013; în prezent este masterand la Conservatorul din București, secția Canto; a fost hirotonit diacon în 14 noiembrie 2011 și hirotesit arhidiacon în 17 februarie 2012.