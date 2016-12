Primul eșec al sezonului pentru Dinamo

07:12:51 / 16 Septembrie 2014

Esti penibil

Cum i-a ajutat Ionut,arbitrul pe Dinamo? Cu doi eliminati? Cu 2-3 situatii din repriza a doua cand putea sa le mai acorde,corect,inca un 11m? Ai vazut faza in care Barboianu,este calcat violent pe glezna in careul gazdelor fara sa primeasca nimic si in urmatoarea faza sa fie eliminat cu usurinta? Daca esti comentator obiectiv,de ce nu pomenesti de seria incredibila de avantaje in arbitraj primite in ultimii 2-3 ani seSteaua? De ce nu pomenesti nimic de iuresul arbitrilor de a elimina jucatori din randul adversarilor CFR? De ce nu pomenesti de arbitrajele care defavorizeaza constant,pana la descurajare si enervare,echipele Astra si Petrolul? Poate ca n-ai observat! Atunci treci la alt domeniu.