Primul egal pentru Săgeata Năvodari

LUPTĂ DURĂ PENTRU PROMOVARE. După nouă etape în care s-a împărţit între victorii, în mare parte, şi înfrângeri, Săgeata Năvodari a bifat duminică primul rezultat de egalitate din acest sezon, 2-2 în fieful Viitorului Constanţa. Fără doi dintre jucătorii de bază, fundaşul Florin Popa şi mijlocaşul Olah, năvodărenii au ratat şansa unui nou succes, chiar dacă ai condus în două rânduri. „Am jucat mai bine decât Viitorul şi consider că meritam victoria. La 1-0, am avut o bară, iar imediat după pauză am scăpat singur pe portar, dar am ratat. Am avut dorinţa de a înscrie mai mult. Drept dovadă, al doilea gol al gazdelor a venit după o fază de atac a noastră, la o lovitură de colţ, când am fost surprinşi. Lupta pentru promovare s-a strâns şi mai mult după rezultatele din această etapă şi consider că am pierdut două puncte. Sper ca sâmbătă, în meciul cu FC Botoşani, să facem mai puţine greşeli şi să câştigăm”, a spus antrenorul Aurel Şunda. Tehnicianul grupării de pe litoral l-a titularizat în premieră pe Decebal Gheară, fundaşul central revenind astfel după o accidentare la glezna piciorului drept care l-a ţinut departe de teren timp de două luni. „Nu am mai resimţit dureri, dar am intrat destul de greu în ritm şi s-a simţit absenţa lungă. Cred că am fi meritat să câştigăm, dar am avut şi un pic de ghinion”, a spus jucătorul în vârstă de 32 de ani.

DOI GOLGETERI. Cuplul de golgeteri din ofensiva năvodărenilor, format din Marius Jianu şi Sorin Chiţu, şi-a făcut datoria şi în meciul de la Ovidiu. Primul, care are în cont şase reuşite în acest sezon, a obţinut lovitura de pedeapsă care a dus la deschiderea scorului, şi a pasat decisiv la al doilea gol, în timp ce Sorin Chiţu şi-a egalat coechipierul în clasamentul golgeterilor, punctând de două ori. „Şi-au făcut datoria, ca şi restul echipei, şi merită cu toţii felicitări”, a spus Şunda. „Am jucat destul de bine, dar şi Viitorul are o echipă bună, iar rezultatul este echitabil. Mă bucur că am marcat. Sper să continui tot aşa şi împreună cu Jianu să facem cel mai bun cuplu de atacanţi din liga secundă”, a spus Sorin Chiţu, adăugând că Săgeata se va lupta pentru promovare până la final: „Atât timp cât suntem în partea superioară a clasamentului, există şanse pentru promovare. Nu ne vom da la o parte şi vom încerca să câştigăm fiecare partidă. Sâmbătă avem un meci dificil cu FC Botoşani, care în sezonul trecut ne-a învins pe teren propriu şi ne-a cam tăiat din elan. Vrem să ne luăm revanşa şi să câştigăm cele trei puncte”.