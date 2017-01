Primul eşalon al „Rechinilor Albi” a revenit în Constanţa

Secundele au trecut greu pentru 16 militari constănţeni şi familiile acestora, care i-au aşteptat ieri, să sosească din Irak, în aerogara de la Mihail Kogălniceanu. Vremea neprietenoasă a afectat orarul traficului aerian, motiv pentru care, primul eşalon al Batalionul 341 Infanterie Topraisar, supranumiţi „Rechinii Albi”, a ajuns acasă cu o întîrziere de mai mult de două ore. Patru militari de la Batalionul Vînători de Munte de la Predeal, care urmau să plece de pe acelaşi aeroport spre Teatrul de Operaţii de la Qalat, regiunea Zabul din Afganistan, i-au salutat din priviri pe cei 12 camarazi constănţeni care s-au întors acasă după o misiunea de şase luni în Tallil, oraş din regiunea sudică irakiană Dhi Qar.

Constănţenii au păşit în zona de acces a aeroportului vijelios, primind cu braţele deschise lacrimile de bucurie şi îmbrăţişările celor dragi, care i-au aşteptat emoţionaţi. Lia Marin, soţia unui tînăr militar revenit din Irak, Gabriel Marin, ne-a mărturisit: „Perioada celor şase luni de despărţire a trecut foarte greu. Firesc, am avut emoţii, mi-a fost teamă pentru viaţa soţului meu. Acum de-abia pot vorbi de bucurie că-l revăd!...”. Maria Stănescu împărtăşea aceeaşi bucurie în momentul reunirii familie sale, alături de soţul Bogdan Stănescu: „Greutăţile vieţii de zi cu zi sînt resimţite mai puternic de cei obişnuiţi cu viaţa în doi. Tot timpul m-am temut pentru viaţa lui”.

După ce şi-a sărutat familia, liderul acestui prim eşalon al „Rechinilor Albi”, plt. Vasile Giurcă, ne-a declarat cu un ton hotărît şi fericit: „A fost bine pentru că ne-am întors toţi acasă. Evenimente deosebite nu au fost, iar misiunile au fost dificile prin natura lor. Nu putem să spunem că a fost greu, pentru că am fost pregătiţi să facem faţă provocărilor. În primele momente a fost dificilă aclimatizarea la temperaturile de peste 50 grade Celsius sau la furtunile de nisip. Am executat misiuni de patrulare, misiuni CIMIC (de ajutorare a populaţiei civile), misiuni de asigurare escorte, de apărare a unui pod. O mare importanţă au avut misiunile CIMIC pe care românii şi partenerii de Coaliţie le-au avut în colaborare cu populaţia civilă. Vă spun cu toată sinceritatea, militarii români sînt foarte bine văzuţi acolo de populaţia civilă. Zona pe care am descoperit-o cînd am venit în Tallil, acum şase luni, nu este aceeaşi de care ne-am despărţit ieri: este o zonă mai sigură!” Plutonierul a precizat că restul de 374 „Rechini Albi” urmează să revină acasă eşalonat, pînă pe 6 martie.

Reamintim că în cadrul unei ceremonii desfăşurate în urmă cu trei zile, comandantul Batalionului 341 Infanterie Topraisar, lt. col. dr. Vasile Vreme, a fost medaliat cu „The bronze star medal” („Steaua de Bronz”), distincţie militară conferită militarului român din partea Secretarului de Stat al Apărării SUA. În brevetul care însoţeşte medalia se precizează că aceasta i-a fost acordată şefului „Rechinilor Albi” pentru „Serviciul merituos excepţional în zone de luptă cu expunere de risc şi cu acţiuni ostile pe timpul participării la Operaţiunea Iraqi Freedom”. Misiunea pe care au încheiat-o militarii constănţeni a fost preluată de la 19 februarie de către 311 militari de la Batalionul 26 Infanterie \"Neagoe Basarab\" din Craiova, supranumiţi „Scorpionii Roşii”.