Primul eşec din retur pentru FC Viitorul

FC Viitorul Constanţa a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, de FC Braşov, scor 3-1 (1-1), în prima etapă a returului Ligii 1 la fotbal. Încrezători după victoria cu Steaua, braşovenii au început în atac meciul, iar ocaziile la poarta lui Buzbuchi nu au întârziat să apară. Totuşi, primele emoţii pentru Buzbuchi au venit abia în min. 18, dar portarul constănţean a respins şutul puternic al lui Viveiros. După o nouă situaţie clară de gol pentru Braşov, Viitorul a deschis scorul în min. 24: Dică i-a pasat excelent lui Aurelian Chiţu, care a câştigat duelul unu la unu cu un fundaş advers şi l-a învins pe portarul Mutu cu un şut plasat din interiorul careului: 0-1! Gazdele au revenit rapid în ofensivă, iar după o ocazie clară a lui Batin au egalat în min. 32, prin Mateiu, care l-a învins pe Buzbuchi cu un şut puternic de la 16 m. Acelaşi Mateiu ar fi putut înscrie din nou peste alte cinci minute, dar Buzbuchi a reţinut cu siguranţă. Primele ocazii ale părţii secunde au aparţinut Viitorului, prin două şuturi bune ale lui Benzar, însă cei care au înscris au fost tot braşovenii, în min. 64. Mladen a pierdut inexplicabil o minge în faţa lui Batin, pe care tot el o recuperase, l-a faultat apoi în careu pe atacantul gazdelor, iar Mugurel Buga a transformat lovitura de la 11 m: 2-1 pentru Braşov. Bara transversală s-a opus egalării în min. 90, la torpila lui Iancu, de la 30 m, pentru ca, în primul minut de prelungiri, Georgian Păun să stabilească scorul final, 3-1 pentru Braşov, după ce l-a învins pe Buzbuchi din interiorul careului.

„Am pierdut la o echipă cu mult mai multă experienţă decât a noastră. Am reuşit o primă repriză bună, am deschis scorul, după care am greşit şi am fost egalaţi. Am început bine şi repriza a doua, dar a venit acel penalty şi de acolo nu am mai putut reveni. Am făcut greşeli care ne-au costat. Ştiam că Braşovul este o echipă bună, cu jucători de atac care ştiu să speculeze orice ocazie. I-am felicitat pe jucători pentru ce au făcut în turul campionatului, dar după acest meci le-am atras atenţia că a început returul. Eu spun că am făcut lucruri bune în tur, dar trebuie să încercăm mai mult”, a spus Hagi.

Au evoluat - FC Braşov (antrenor Adrian Szabo): Mutu - Velayos, Machado, Cr. Munteanu, Cr. Ionescu - Nuno Viveiros, Mateiu (90+4 David), Bruno Madeira (75 I. Tameş) I. Popa (35 G. Păun) - Buga, Batin; Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Buzbuchi - Bălaşa, Mladen, Bejan, Toşca (67 G. Iancu) - Larie, Benzar - Cl. Herea (70 Lazăr), N. Dică, A. Chiţu (90 Cârstocea) - Alibec. Cartonaşe galbene: Batin, Mateiu, Cr. Ionescu / Mladen, Herea, Bejan. Au arbitrat: Adrian Comănescu - Miklos Nagy şi Valentin Avram.