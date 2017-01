Primul eşec în Liga 1 pentru Viitorul

FC Viitorul Constanţa a suferit, aseară, primul eşec din acest sezon al Ligii 1, 1-2 (0-1), în deplasare, cu Universitatea Cluj. Un meci în care “studenţii” clujeni nu au arătat mult mai bine în teren decât Viitorul, dar au speculat fiecare greşeală din defensiva constănţeană. Începutul jocului a fost dezastruos pentru Viitorul, constănţenii primind gol, ca şi în prima rundă, cu FC Braşov, la primul şut pe spaţiul porţii. În secunda 54 a partidei, Viorel Dinu a reluat nestingherit din marginea careului de 6 m o centrare venită de pe partea stângă şi l-a învins pe Vâtcă: 1-0 pentru U. Cluj. Viitorul a resimţit şocul şi chiar dacă a fost echipa care a avut o mai bună posesie a balonului şi a încercat să împingă jocul spre poarta lui Balauru, marile situaţii de gol au apărut tot la poarta lui Vâtcă. Goalkeeperul constănţenilor s-a opus în min. 15 la centrarea înşelătoare a lui Paulinho, de la 30 m şi apoi în două rânduri, în min. 31, la reluările lui Cleiton. Viitorul a replicat în prima parte doar prin şuturi de la distanţă, Benzar fiind cel mai aproape de gol, în min. 34, dar “bomba” sa de la 25 m a fost respinsă de Balauru. Şi actul secund a găsit Viitorul mai mult în jumătatea adversă, dar fără să pună în pericol şi poarta clujeană. Tot gazdele au fost mai periculoase, iar în min. 76 acestea au reuşit să-şi dubleze avantajul: Cleiton a profitat de un spaţiu în centrul defensivei constănţene şi de la 12 m l-a învins pe Vâtcă. S-a încheiat însă 2-1 pentru U. Cluj, Viitorul reuşind să reducă din handicap la ultima fază a partidei: Iancu a executat perfect o lovitură de colţ, iar Nicolae Dică a reluat imparabil, cu capul, de la 6 m.

„Nu a ieşit aşa cum ne doream, însă indiferent dacă învingem sau pierdem, nu începem să căutăm vinovaţi. Toţi avem aceeaşi vină. Am făcut prea multe greşeli şi am fost taxaţi. Trebuie analizată foarte bine această înfrângere. Suferim, din păcate, în ultimii 30 de metri. O victorie meritată a Clujului“, a spus, la final, antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel. „Ştiam Viitorul din liga secundă. Are jucători tineri, ambiţioşi şi cu atât mai mult mă bucur pentru succes“, a declarat şi antrenorul gazdelor, Cristi Dulca.

Au evoluat - U. Cluj (antrenor Cristi Dulca): Balauru - Krumov, Szilagyi (46 Da Silva), Christou, Mendy - V. Gheorghe, Muzac (62. B. Pătraşcu) - Alex, V. Dinu, Paulinho (75 Firţulescu) - Cleiton; FC Viitorul Constanţa: Vâtcă - Mladen, Bejan, Larie, L. Turcu (67 A. Lazăr) - Benzar, Onicaş, Cârstocea (46 Albu) - G. Iancu, C. Cristea (75 N. Dică), A. Chiţu. Cartonaşe galbene: Paulinho, V. Gheorghe, Muzac, Mendy, Tobă / Mladen, Iancu. Au arbitrat: Cătălin Popa (Piteşti) - Ciprian Danşa (Oradea) şi Gabriel Stroe (Piteşti).