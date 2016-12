Primul eşec pentru Danubius Rasova

Marţi au avut loc partidele etapei a 6-a din Liga a IV-a la fotbal, a doua intermediară din acest campionat. Cel mai aşteptat meci al rundei a avut loc la Kogălniceanu, unde formaţia gazdă a primit vizita unei echipe cu maximum de puncte, Danubius Rasova. CS Mihail Kogălniceanu a câştigat cu 2-1 şi a trecut pe primul loc în Seria Vest, la golaveraj, fiind acum singura formaţie din Liga a IV-a cu punctaj maxim, în condiţiile în care mai are de jucat o restanţă. În Seria Est, se anunţă o luptă frumoasă pentru şefia clasamentului, între Agigea, câştigătoarea de anul trecut a Ligii a IV-a, şi Pecineaga, formaţie care a legitimat mai mulţi jucători de la Callatis Mangalia, divizionara secundă desfiinţată în această vară, şi este antrenată de Mugurel Cornăţeanu.

Iată rezultatele: SERIA EST: CFR Constanţa - AS Cogealac 5-1 (I. Ştefan 17, E. Asan 50, 77, A. Avram 68, M. Mocanu 75 - G. Anghel 58); la juniori: 3-2; Viitorul Pecineaga - Vulturii Cazino Constanţa 8-1 (D. Calagi 11, 36, 52, 72, R. Doicaru 16, Enis Cogali 26, Fl. Vărzaru 75, Al. Troacă 85 - R. Delca 77); la juniori: 22-1; Victoria Cumpăna - CS Agigea 1-4 (S. Voicu 52 - Al. Paraschiv 3, 5, B. Drăghici 24, T. Fugaru 86); la juniori: 5-0; CSO Ovidiu - CS Eforie 4-3 (I. Iancu 30, 69, R. Dulan 33, I. Valsa 91 - I. Aneste 39, D. Caţaroş 72, I. Potoşca 78); la juniori: 0-6; Sparta Techirghiol - Aurora 23 August 1-2 (E. Curtmemet 44 - V. Bălteanu 35, 69); la juniori: 2-3. Portul Constanţa a stat. Clasament: 1. Agigea 13p/5j (golaveraj 22-2); 2. Pecineaga 13p (19-8); 3. Ovidiu 12p (27-18).

SERIA VEST: CS Mihail Kogălniceanu - Danubius Rasova 2-1 (C. Colciu 67, D. Turtoi 71 - I. Ilie 83); la juniori: 8-0; CS Cernavodă - Recolta Nicolae Bălcescu 3-2 (G. Rusu 22, S. Botaş 30, Cl. Enache 65 - L. Calcan 32, I. Goreac 58); la juniori: 12-1; CS Carvăn Lipniţa - Ştiinţa Poarta Albă 0-1 (Emrah Baubec 52); la juniori: 1-4; Perla Murfatlar - CSŞ Medgidia 5-2 (D. Mustafa 24, 86, C. Stanciuc 50, I. Lefter 70, C. Nae 80 - A. Sîrbu 46, M. Dumitru 54); la juniori: 6-3; Steaua Speranţei Siliştea - Carsium Hîrşova 3-3 (I. Ciobănuc 15, 49, G. Hampu 75 - D. Sterian 3, 58, M. Vînă 32); la juniori: 3-0 (neprezentare); Tineretul Valea Dacilor - Gloria Băneasa 2-7 (Fl. Bodilcu 19, N. Panait 41 - Cr. Arău 19, 63, G. Marin 13, 60, I. Măgureanu 52, E. Cabason 70, M. Sivriu 76); la juniori: 3-0 (neprezentare). Clasament: 1. Kogălniceanu 15p/5j (golaveraj 29-5); 1. Rasova 15p (21-7); 3. Murfatlar 13p (13-9).

Clasamentele complete ale seriilor din Liga a IV-a le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.