Primul eşec pentru Săgeata Năvodari

După cele patru jocuri disputate în cantonamentul de la Piatra Neamţ, Săgeata Năvodari a susţinut, ieri, prima partidă de verificare pe teren propriu. Din păcate, primul meci susţinut pe cocheta arenă din Năvodari a coincis şi cu prima înfrângere din această vară, elevii lui Aurel Şunda cedând la limită, scor 0-1, în faţa colegei din Seria I a Ligii a II-a, Delta Tulcea. Unicul gol a fost înscris chiar de fostul atacant al celor de la Săgeata, Ştefan Ciobanu, care a trimis în plasă, peste Florin Olteanu, din 6 m, după o respingere greşită a portarului gazdelor, la şutul lui Nicolae Creţu. Pe finalul partidei, formaţia din Năvodari a avut mai multe ocazii de egalare, dar şuturile trimise de Jianu şi de Câmpeanu au fost respinse de goalkeeperul oaspeţilor. „Ca efort, sunt mulţumit de felul în care a arătat meciul, mai ales că s-a disputat pe o căldură greu de suportat. Am făcut însă multe greşeli. Se vede că sunt mulţi jucători nou veniţi şi avem nevoie de timp pentru a lucra la capitolul omogenitate, întrucât am început pregătirile destul de târziu. Nu am stabilit un obiectiv, dar voi discuta despre acest lucru cu cei din conducerea clubului, după ce vom stabili componenţa echipei”, a spus Şunda la finalul întâlnirii. La Săgeata au sosit în această vară mai mulţi jucători, Apostol (UTA), Boroştean (CFR Cluj), Vezan (Internaţional Curtea de Argeş), Câmpeanu, Boboc (ambii de la FCM Bacău), Scărlătescu (Reşiţa), Ciocan (Sporting Piteşti), însă tehnicianul năvodărenilor a explicat că o parte dintre ei ar putea părăsi echipa în zilele următoare. În plus, Săgeata este aproape de a-l transfera pe veteranul Ciprian Dinu (CSM Rm. Vîlcea), care a fost prezent în tribună la meciul de ieri. De partea cealaltă, la Delta Tulcea au apărut Cristofan (CSM Rm. Sărat), Vaida, Lintaru (ambii de la Mureşul Deva), Mansur (FC Farul), Şt. Ciobanu (Săgeata), R. Radu (Gloria Buzău) şi Neagu (CSS Bucet). În plus, tulcenii i-au mai achiziţionat pe Henry (FC Farul) şi D. Florea (Callatis), care nu au jucat ieri, fiind în plină recuperare. „A fost un meci de verificare foarte bun, dar trebuie să recunosc că ne-am mai dori câţiva jucători. Este destul de târziu şi vom fi nevoiţi să ne descurcăm cu ce avem”, a spus antrenorul Constantin Gache.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Fl. Olteanu - Goşa, Gheară, Bold, Vlad - Apostol, Boroştean, Vezan, Turcu - Jianu, Chiţu. Au mai jucat: Ariton, Şicu, Şamata, Câmpeanu, Boboc, Scărlătescu, Vlaicu, Fl. Popa; Delta (antrenor Constantin Gache): Pârvu - I. Andrei, Grigorov, Macarie, Cristofan - Postelnicu, Coconaşu, Vaida, Mansur - Şt. Ciobanu, R. Radu. Au mai jucat: I. Olteanu, Mişelăricu, Filip, N. Creţu, Lintaru, Neagu, Niţu.