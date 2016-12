Primul film dedicat papei Francisc va avea premiera mondială pe 1 decembrie

Primul film despre viaţa papei Francisc, intitulat "Call Me Francesco", va fi prezentat în premieră mondială marți, pe 1 decembrie, la Vatican, fiind regizat de Daniele Luchetti, un cineast italian selecţionat la Cannes.

După premiera mondială din 1 decembrie de la Vatican, filmul "Call Me Francesco", care prezintă drumul parcurs de Jorge Maria Bergoglio pentru a ajunge la conducerea Bisericii catolice, va fi prezentat, începând din 3 decembrie, și în celelalte cinematografe din Italia, informează variety.com.

Deși nu se știe dacă papa Francisc va fi prezent la premiera mondială a lungmetrajului care îi este dedicat, este evident că acest film are aprobarea sa, având în vedere locul de desfășurare a ceremoniei, Aula Paul al VI-lea de la Vatican, precizează revista Variety.

Acesta este primul film despre suveranul pontif de origine argentiniană, care a fost ales la conducerea Bisericii catolice pe 13 martie 2013.

Actorul argentinian Rodrigo De la Serna - cunoscut pentru apariția alături de Gael Garcia Bernal în pelicula "Jurnal de călătorie/ The Motorcycle Diaries", de Walter Salles, care a câștigat un premiu Oscar la gala din anul 2005 - interpretează rolul fostului episcop din Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, fiul unor imigranți italieni. Totodată, actorul chilian Sergio Hernandez - cunoscut pentru pelicula "Gloria", de Sebastián Lelio - îl interpretează pe viitorul suveran pontif în ultimii ani.

Scenariul filmului "Call Me Francesco" are la bază cartea "Francisco. El Papa de la gente/ The Pope of The People", scrisă de jurnalista argentiniană Evangelina Himitian.

Daniele Luchetti, un respectat cineast italian, a cărui dramă "Viaţa noastră/ La nostra vita" a fost selecționată în competiția Festivalului de Film de la Cannes din 2010, a filmat pentru pelicula dedicată papei Francisc timp de peste 15 săptămâni, în Argentina, Germania și Italia, producția având un buget estimat la 12 milioane de dolari.