Primul film despre uciderea lui bin Laden, urmărit de peste 2,7 milioane de persoane

Peste 2,7 milioane de persoane au urmărit, duminică, în SUA, primul film despre operaţiunea care a condus la moartea liderului al-Qaida, Osama bin Laden, a anunţat, luni, postul de televiziune National Geographic, care l-a difuzat cu două zile înainte de prezidenţialele din SUA. Într-un comunicat, National Geographic a precizat că filmul a fost cel mai urmărit program, în acest an, la acest post şi că s-a plasat pe poziţia a şasea pe lista celor mai bune audienţe din istoria sa.

Anunţul făcut luna trecută că filmul ”SEAL Team Six: The Raid on Osama bin Laden” va fi difuzat pentru prima dată de postul de televiziune National Geographic cu două zile înaintea scrutinului prezidenţial din 6 noiembrie a ridicat semne de întrebare. Faptul că Harvey Weinstein, puternicul producător de la Hollywood şi unul dintre cei care au strâns fonduri pentru campania lui Barack Obama, este distribuitorul şi unul dintre directorii de producţie ai acestui thriller de 90 de minute a alimentat publicitatea făcută în jurul filmului. Regizorul John Stockwell a respins orice suspiciune de propagandă în favoarea preşedintelui în exerciţiu şi a negat că filmul urmăreşte să ralieze persoanele indecise, cu mai puţin de 48 de ore înainte de deschiderea birourilor de vot.

Osama bin Laden a fost ucis la 2 mai 2011, de un comando format din soldaţi americani de elită, care au ajuns noaptea cu elicopterul la Abbottabad, în Pakistan. Un alt film despre această operaţiune, realizat de Kathryn Bigelow, urmează să ruleze în ianuarie, la cinematografe.