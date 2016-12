Primul job, o misiune imposibilă!?

În actuala societate, pentru mulţi tineri absolvenţi ai unor forme de învăţământ (mediu sau superior), obţinerea primului job pare o misiune imposibilă. Puţini sunt cei care reuşesc să se angajeze exact pe profilul urmat în facultate sau orice altă şcoală. Diana are 21 de ani, a terminat o facultate cu profil economic şi este aproape sigură că nimeni nu o va angaja ca economist, aşa cum scrie pe diploma sa. „Recunosc că mi-am depus CV-ul, deja, la mai multe societăţi, chiar şi la câteva bănci, însă nu m-a sunat nimeni. Vor experienţă, însă cum să fac experienţă când nimeni nu mă angajează. Cred că este imposibil, în condiţiile date, să ajung economist. Aşa că am să accept, de început, cam orice”, a spus tânăra. A aflat de Târgul de Cariere (cea mai mare reţea din România şi din Republica Moldova, care aduce sute de angajatori şi mii de candidaţi) de la Constanţa, organizat într-un mall din centrul oraşului, pe parcursul a două zile (astăzi fiind ultima zi), aşa că-şi încearcă din nou norocul. Este pesimistă, dar în acelaşi timp hotărâtă să lucreze în orice domeniu. Andrei Peter, organizator al evenimentului, a spus că este vorba despre un târg de cariere, şi nu de job-uri. Diferenţa este că angajatorii discută mult mai mult cu potenţialii angajaţi, comentează CV-ul şi, la nevoie, vin chiar şi cu sfaturi de corectare a acestuia. „La un târg de job-uri, dacă CV-ul nu era mulţumitor pentru angajator, candidatul era respins. De această dată, tânărul are o şansă în plus”, explică organizatorul. Târgul de Cariere a ajuns în oraşul nostru cu job-uri, seminarii şi premiere. „Sunt joburi în domenii precum servicii şi retail, contabilitate şi inginerie. Participanţii în căutarea unui loc de muncă sau cei care doresc să-şi schimbe job-ul actual vor descoperi o gamă largă de oferte de angajare. De asemenea, ei pot primi feedback pe CV la faţa locului, din partea unor specialişti în carieră, care vor fi prezenţi la târg”, spun organizatorii. Experienţa nu este o condiţie, însă cu siguranţă oferă un avantaj. Printre firmele care fac recrutări în acest an, prezente la târg, se numără McDonald\'s, precum şi alte companii naţionale şi multinaţionale prezente la Constanţa, ele regăsindu-se pe site-ul evenimentului, www.ejobs.ro/targuldecariere. „În premieră, la Târgul de Cariere, participanţii au posibilitatea de a se înscrie gratuit la Atelierul de Cariere, care include seminarii de profil în două părţi, a câte două ore, pentru a afla care este primul pas în căutarea carierei dorite, precum şi tehnici de redactare a unui CV care să atragă atenţia”, mai spun organizatorii. La tehnica de redactare a CV-ului, dar nu numai, contribuie şi reprezentanţi ai Universităţii “Ovidius” Constanţa, prezenţi cu un stand la târg. „Universitatea „Ovidius” este o permanentă constantă la astfel de evenimente, tocmai pentru a spori vizibilitatea universităţii, care este cea mai reprezentantativă din regiunea Dobrogea. Avem peste 20.000 de studenţi, peste 800 de cadre didactice care au diferite activităţi”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Dănuţ Epure, prezent la târg. Rectorul a precizat că „oferta educaţională a universităţii este sensibil la fel cu cea din anul trecut, iar specializările sunt adaptate pe inserţia pieţei muncii, aşa cum este firesc”.