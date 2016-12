Primul mort de gripă

În România s-a înregistrat primul deces cauzat de gripa sezonieră din acest an. Este vorba despre o femeie de 55 de ani din Bistriţa-Năsăud, decesul său apărând în urma unor complicaţii severe pulmonare. Pacienta a fost vaccinată antigripal pe 3 decembrie 2012 şi a murit pe 9 ianuarie, după ce a fost internată cu bronhopneumonie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, potrivit reprezentanţilor Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile. Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a declarat că „în prezent, în Europa de Vest este o circulaţie de nivel mediu şi au fost izolate două tipuri de virusuri gripal A/H3N2 şi A/H1N1 existente şi în formula vaccinului din acest an”. „În România, ne aşteptăm la o evoluţie a sezonului epidemic undeva la începutul lunii februarie”, spune oficialul. La Constanţa, potrivit directorului executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ), dr. Constantin Dina, până în prezent au fost înregistrate 17 suspiciuni clinice de gripă, din care 14 au fost infirmate. „Pentru celelalte trei persoane nu au venit încă rezultatele probelor ce au fost prelevate şi trimise la Bucureşti. Sunt cazuri grave”, a declarat directorul. În cadrul campaniei de vaccinare gratuită a Ministerului Sănătăţii, la Constanţa au fost vaccinate antigripal aprox. 40 de mii de persoane, din totalul dozelor de aprox. 50 de mii. Şeful DSPJ a spus că stocul Direcţiei a fost epuizat, tot vaccinul fiind în teritoriu. „Recomandăm populaţiei vaccinarea antigripală. Vaccinul antigripal din acest an are tulpinile A/H1N1 California, A/H3N2 Victoria şi B. Sunt virusurile din 2009 şi 2011”, a spus dr. Dina. În ciuda recomandărilor specialiştilor, sunt medici de familie care stau cu vaccinurile în frigidere în aşteptarea pacienţilor. „Am înţeles că refuză vaccinarea pentru că nu cred în ea. Spun că au ei alte metode să se ferească de gripă”, a spus directorul executiv al DSPJ.