Primul parc eolian cu centrale noi

Dobrogea beneficiază, începând de ieri, de primul parc eolian cu echipamente şi tehnologie nouă din România. Reprezentanţii companiei New Energy Grup au inaugurat parcul eolian Enercon E 53, aflat pe raza localităţii Mihai Viteazu, din judeţul Constanţa. „Am ales Dobrogea pentru realizarea unui parc eolian, în primul rând, datorită condiţiilor meteo favorabile: este o zonă cu vânt puternic. De asemenea, un alt aspect pe care l-am luat în calcul a fost infrastructura, mult mai accesibilă în această zonă decât, de exemplu, la munte”, a declarat asociat administratorul din cadrul New Energy Grup, Marian Turbatu. Parcul eolian de la Mihai Viteazu are şapte centrale, investiţia ridicându-se la şase milioane de euro. Dacă majoritatea companiilor care au realizat asemenea parcuri în România au preferat să cumpere centrale eoliene la mâna a doua, în cazul Enercon E 53, toate echipamentele şi tehnologia sunt noi. „O centrală eoliană nouă oferă un alt randament faţă de una folosită”, a explicat Marian Turbatu. Proiectul a demarat în urmă cu patru ani, în 2005, şi a fost finanţat din surse private de New Energy Grup şi asociaţii companiei din Germania.

20 DE CENTRALE. Parcul eolian de la Mihai Viteazu face parte dintr-un proiect mai amplu al companiei New Energy Grup. „Nu am dorit să demarăm un singur proiect mare, pentru că era mai dificil de finanţat. Prin urmare, am realizat mai multe proiecte mai mici”, a afirmat Marian Turbatu. Toate proiectele urmăresc acelaşi lucru, realizarea unui parc eolian de proporţii în Dobrogea. Pe lângă cele şapte centrale de la Mihai Viteazu, care au fost date deja în funcţiune, fiind racordate la reţeaua publică de electricitate, au mai fost puse fundaţiile ( o parte au fost deja ridicate) pentru încă 13 centrale (cinci la Pantelimon, cinci la Ciocârlia şi trei la Biruinţa). Costurile totale pentru realizarea celor 20 de centrale eoliene se ridică la 35 de milioane de euro. Reprezentanţii companiei New Energy Grup intenţionează să realizeze un parc eolian, în Dobrogea, de 35 de centrale. „Am plătit în avans încă 15 centrale care urmează să ne sosească. Costurile totale s-au ridicat la 54 de milioane de euro. Sperăm să ne recuperăm investiţia în aproximativ opt ani, însă depinde de cum bate vântul. La propriu”, a adăugat Marian Turbatu. Potrivit acestuia, o centrală eoliană produce 2.400.000 de kw oră pe an, putând asigura necesarul cu energie electrică pentru 500 de familii (în condiţiile în care o familie cu patru persoane consumă în jur de 3.000 - 4.000 de kw oră pe an).