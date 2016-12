"Primul pas după 16 noiembrie este să oprim scandalul"

08:46:35 / 30 Septembrie 2014

psd-isti nenorociti

Liniste inseamna sa fure in liniste. Toate jigodiile s-au adunat in acest partid. Devoratorii de A3 au creierul spalat si nu vad realitatea. Nu vad bugetari, consilieri locali, primari etc care au venituri oficiale sub medie si averi de mil euro. Nu se intreaba de unde are Nicusor bani de operatii in SUA. Nici macar nu sesizeaza ca toate darile au crescut, ca atunci cand mergi la piata nu mai cumperi nimic etc.