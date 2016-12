“Primul pas în încercarea de a scăpa de regimul ticăloşit Băsescu - Boc”

Gheorghe Dragomir, deputat PNL: „Mă aşteptam să cadă Guvernul pentru că parlamentarii s-au convins de incompetenţa Guvernului Boc de a depăşi criza şi de faptul că are o mare parte din vină că, în loc să găsescă soluţii pentru redresarea economiei, i-a îngopat pe români.”

Nicolae Moga, senator PSD: „Votarea moţiunii a fost o chestie democratică, dar problema este cum vom gestiona România în continuare. Mie nu mi-a plăcut ceea ce s-a întîmplat azi în Parlament, unde au avut loc tot felul de bălăcăreli. Noi, cei din echipa PSD de la Constanţa, nu ştim să facem politică prin vorbe care nu îşi au rostul, noi construim. Nu cred că aşa se face politică, prin tot felul de vorbe aruncate aiurea. Mi se pare că ne jucăm cu treburi politice, în timp ce ţara moare de foame.”

Puiu Haşotti, senator PNL: „Consider că trecerea moţiunii, prima după 20 de ani de democraţie, însemnă însăşi victoria democraţiei şi a normalităţii. Principalul merit al aceste victorii a democraţiei îi aparţine PNL, iniţiatorul acestei moţiuni. Guvernul Boc II nu şi-a justificat existenţa prin măsurile demagogice, populiste şi prin încălcarea Constinuţiei. Boc nu a făcut decît să adîncească criza declanşată, cu mult timp în urmă, de preşedintele Traian Băsescu. În altă ordine de idei, discursul lui Boc a fost o ofensă la adresa adevărului.”

Maria Stavrositu, deputat PD-L: “Din păcate, a învins o coaliţie ruşinoasă împotriva cetăţenilor României, care aveau nevoie de linişte în plan politic pentru a reuşi să trecem de perioada de criză. Ceea ce este şi mai grav este faptul că mulţi dintre parlamentarii atît ai PSD cît şi ai PNL au votat această moţiune sub ameninţarea exlcuderii din partid.„

Alexandru Mazăre, senator PSD: „Este primul pas în încercarea de a scăpa de acest regim ticăloşit Băsescu - Boc, care se va sfîrşi cînd Traian Băsescu va părăsi Cotroceniul. Astăzi (n.r. - ieri) a fost un moment penibil. Noi vorbeam despre dezastrul pe care l-a produs Guvernul Boc, cel mai slab Guvern al României din ultimii 20 de ani, un dezastru în plan social şi economic, iar Boc trăgea în continuu cu pensiile parlamentarilor. Era ca un robot teleghidat. Să fie clar. PSD nu suţine pensiile parlamentarilor. În ceea ce priveşte o renominalizare a lui Emil Boc, este responsabilitatea lui Traian Băsescu. Să se spele cu Emil Boc pe cap, pentru că la alegerile prezidenţiale va trebui să răspundă de ce se încăpăţînează cu această propunere care nu face decît să ducă România în jos. PSD îi propune lui Traian Băsescu să ofere României o ultimă şansă, care este un guvern de tehnocraţi, cu un prim ministru care să nu aibă treabă cu politica şi cu un cabinet de miniştri specialişti.”

Mircea Banias, senator PD-L: “Nu este o surpiză această alianţă PNL-PSD, formată în Parlament. Este aceeaşi alianţă care l-a suspendat pe Traian Băsescu. Prin votul dat moţiunii astăzi, PSD dovedeşte că este servantul PNL.”

Amet Aledin, deputat UDTTMR: “Am fost prezenţi în sală, însă după cum am anunţat, ne-am abţinut de la vot. Am fost consecvenţi în poziţia pe care am avut-o de la început în Parlament. Ne păstrăm punctul de vedere şi anume că pe noi ne interesează rezolvarea problemelor pe care minoritatea noastră le are. Aşteptăm ca săptămîna viitoare să aibă loc o nouă rundă de discuţii la Cotroceni.”