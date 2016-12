Primul politician sincer?

Un fost ministru, inculpat de DNA în dosarul Microsoft, a afirmat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie că perioada în care s-au desfăşurat faptele cercetate a fost cea mai proastă din viaţa sa și a făcut, poate, cea mai surprinzătoare declarație care ar putea ieși din gura unui politician. Este vorba despre fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu. "Fac politică din '99, am făcut campanii electorale cu Gheorghe Ştefan şi am ajuns la PDL. A fost cea mai proastă perioadă din viaţa mea. Am fost cel mai prost ministru din istoria României. Am stabilit cu Cocoş să finanţăm cu două milioane de euro campania PDL, dar şi prezidenţialele, iar cu Ştefan - altă înţelegere, tot cu două milioane euro", a spus Sandu. No comment!​