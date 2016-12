Primul portal de educaţie medicală video de pe piaţa internaţională

Sub sloganul „A step forward in medical education”, Explore Medicine TV - primul şi cel mai complex portal de educaţie medicală video de pe piaţa naţională şi internaţională din domeniu, va fi lansat pe 4 noiembrie 2010, la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti. Momentul oficial al lansării va fi transmis live pe pagina principală a Explore Medicine TV: www.exploremedicinetv.com, începând cu ora 20:00. Portalul este unic prin noutatea, calitatea, dar mai ales utilitatea suportului didactic video oferit. Materialele didactice video de calitate HD sunt special create pentru studenţi, rezidenţi, medici specialişti, medici primari, stomatologi, farmacişti, asistenţi medicali, asistenţi dentari şi asistenţi farmacişti. Întregul suport didactic este conceput pentru fiecare afecţiune în parte şi este structurat conform nivelului de pregătire şi de înţelegere potrivit fiecărei categorii de utilizatori. „Conceptul s-a născut în urma constatării unei nevoi acute a tuturor factorilor implicaţi în sistemul medical de a avea acces la metode moderne de învăţare, menite să susţină activ şi constant procesul instructiv-educativ. În mediul online, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, în momentul de faţă nu există o platformă online care să asigure un suport didactic video pentru învăţământul medical. Apariţia unei structuri online dedicată educaţiei şi formării profesionale continue în domeniul medical este imperios necesară, mai ales într-o formă atât de accesibilă”, a declarat general manager Sănătatea Media Group, Simona Vlădica. „Proiectul este foarte interesant, el umple un gol real în procesul de instrucţie. De aceea, universitatea „Carol Davila” susţine proiectul sub toate aspectele sale şi consider că această iniţiativă pozitivă deschide un teritoriu care, cu siguranţă, va fi accesat şi de alte universităţi, din ţară şi din lume”, a declarat rectorul Universităţii „Carol Davila”, prof. univ. dr. Florian Popa.