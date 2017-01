Primul premier britanic... muzical

Winston Churchill a devenit primul premier britanic care a ajuns în topurile muzicale din ţara sa, după ce un album ce conţine fragmente din discursurile sale, mixate pe ritmuri de muzică pop, a debutat, duminică, pe locul al patrulea în Top 10 din Marea Britanie. Albumul ”Reach for the Skies” a fost înregistrat de Central Band of the Royal Air Force (RAF) pentru a celebra a 70-a aniversare a Bătăliei pentru Anglia, o confruntare crucială, între forţele aeriene germane şi cele britanice, care a avut loc în 1940. ”Este minunat ca pe lunga listă a starurilor prezente în Official Chart, în care se află deja Elvis Presley, Madonna, Cliff Richard şi The Beatles, să îl avem de acum înainte şi pe Winston Churchill”, a declarat Martin Talbot, directorul Official Charts Company. Totodată, Eric Clapton a realizat o performanţă greu de egalat. El a reuşit cel de-al 25-lea album din carieră care intră în Top 10 din Marea Britanie, odată cu lansarea materialului discografic ”Clapton”, ce a debutat pe locul al şaptelea în acest clasament. Pe prima poziţie în topul britanic se află albumul ”Science & Faith” al grupului Script.