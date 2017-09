Primul punct pentru Juventus în Liga 1

Juventus Bucureşti a obţinut în etapa a treia a Ligii 1 la fotbal primul punct pe prima scenă, remizând cu FC Voluntari, iar CFR Cluj s-a impus la scor de forfait la Mediaş.

Rezultate - vineri: FC Botoşani - Sepsi Sf. Gheorghe 5-1 (Miron 1, L. Buş 16, 59, M. Roman I 65, L. Fulop 90 / P. Petre 89), Concordia Chiajna - CSM Poli Iaşi 0-1 (Feussi 26-autogol); sâmbătă: Juventus Bucureşti - FC Voluntari 0-0, Gaz Metan Mediaş - CFR Cluj 0-3 (Culio 27-pen., Nouvier 36, Vera 60).

În cele două meciuri care vor avea loc duminică se vor întâlni patru dintre reprezentantele României în Cupele Europene, confruntările de la Ovidiu şi Bucureşti anunţând dueluri deosebit de interesante.

Programul meciurilor - duminică ora 18.00: FC VIITORUL - Dinamo București, ora 21.00: FCSB - CS Universitatea Craiova; luni, ora 21.00: Astra Giurgiu - ACS Poli Timişoara. Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Botoșani 7p (golaveraj: 7-2), 2. CFR Cluj 7p (6-1), 3. FCSB 6p (3-1), 4. CS Universitatea Craiova 4p (3-1), 5. FC Voluntari 4p (4-3), 6. CSM Poli Iași 4p (1-2), 7. Dinamo București 3p (3-1), 8. FC Viitorul 3p (3-2), 9. ACS Poli Timişoara 3p (1-1), 10. Astra Giurgiu 3p (2-3), 11. Sepsi OSK Sf. Gheorghe 3p (3-7), 12. Concordia Chiajna 1p (1-3), 13. Juventus București 1p (1-5), 14. Gaz Metan Mediaș 1p (0-6).