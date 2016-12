Primul Romanian Health Forum va avea loc la Bruxelles, pe 12 aprilie 2010. Conferinţa “Perspectives on the European Health Policies; Opportunities and Challenges for the Central European Countries” se desfăşoară sub egida European Hospital and Healthcare Federation (HOPE), Asociaţia Medicală Română, Asociaţia Spitalelor din România şi Tarus Media. Obiectivele principale ale conferinţei sunt implementarea principiilor comune ţărilor membre UE şi identificarea unor surse adiţionale de finanţare interne şi externe, pentru sistemul de sănătate românesc, potrivit unui comunicat de presă. “Domeniul sănătăţii este important deoarece afectează cei mai mulţi cetăţeni din România. Am avea nevoie de fonduri structurale şi, mai ales, ca Ministerul Sănătăţii să fie autoritate de management pe un domeniu atât de important”, spune ministrul Sănătăţii, Atilla Cseke. Printre tematicile abordate sunt vizate politicile de sănătate din spaţiul european, îndeosebi în România. Totodată se va discuta şi despre sectorul farmaceutic, mai precis despre politica medicamentului şi eficientizarea costurilor. O altă temă în discuţie priveşte rolul autorităţilor şi politicienilor în modernizarea sistemului de sănătate.