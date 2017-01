Primul serial de televiziune al fraților Joel şi Ethan Coen

Frații Coen vor realiza prima lor serie de televiziune, intitulată "The Ballad of Buster Scruggs". Joel și Ethan Coen vor scrie şi regiza serialul de televiziune, a cărui acţiune se va petrece în Vestul Sălbatic, informează BBC.

Proiectul, care va deveni, cel mai probabil o mini-serie, a fost, aparent, prea ambițios pentru a fi transpus într-un film de lungmetraj. Genul western este un teritoriu familiar pentru Frații Coen, care au realizat anterior filmele "True Grit" şi "No Country for Old Men". Deşi "The Ballad of Buster Scruggs" va fi prima lor serie de televiziune originală, fraţii Coen au fost creditaţi în calitate de producători executivi în adaptarea pentru televiziune a filmului lor din 1996, intitulat "Fargo".

Producătorul "American Hustle" Megan Ellison şi preşedintele Annapurna Television Sue Neagle vor servi drept producători executivi pentru "The Ballad of Buster Scruggs". Cel mai recent film al fraţilor Coen, lungmetrajul "Hail, Caesar!", lansat în 2015, are o acţiune plasată în ultimii ani din Epoca de Aur de la Hollywood, în zilele de glorie ale marilor studiouri cinematografice, şi beneficiază de o distribuţie de excepţie, în care se remarcă actorii Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes, Jonah Hill, Scarlett Johansson, Frances McDormand, Tilda Swinton şi Channing Tatum. Această comedie prezintă o zi din viaţa şi activitatea unui angajat al unui studio hollywoodian, a cărui sarcină este aceea de a se asigura că vedetele companiei se ţin departe de scandaluri, precum abuzul de droguri şi aventuri extraconjugale.