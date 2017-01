Primul serviciu complet de informare juridică

Centrul de Documentare şi Informare Publică, în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a anunţat, ieri, că a lansat site-ul www.justitia-romana.org, ce cuprinde, practic, toate instituţiile care, sub o formă sau alta, sînt implicate în actul justiţiei. Potrivit specialiştilor Centrului de Documentare şi Informare Publică, site-ul are rolul unui dispecer. Site-ul este tradus, în elementele sale esenţiale, în şapte limbi de circulaţie internaţională, dar se va dezvolta în continuare. CSM s-a hotărît să sprijine iniţiativa Centrului pentru a se asigura o mai mare transparenţă a sistemului judiciar românesc. Protocolul de colaborare între cele două instituţii a fost încheiat pe 10 noiembrie şi are ca principal obiectiv crearea de relaţii bilaterale pe termen lung, schimbul de idei şi experienţă, în vederea informării opiniei publice cu privire la activitatea CSM şi modul de funcţionare a sistemului judiciar din România.