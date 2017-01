Primul single al trupei Queen din ultimii 13 ani

Trupa Queen şi Paul Rodgers lansează, pe data de 8 septembrie, “C-elebrity”, primul single de pe albumul “The Cosmos Rocks”, primul material discografic al trupei din ultimii 13 ani, care urmează să apară pe piaţă pe 15 septembrie. Piesa a fost scrisă şi produsă de Brian May, Paul Rodgers şi Roger Taylor. “Este un comentariu cu privire la ce înseamnă în prezent celebritatea, succesul şi tot ceea ce vine odată cu ea. Să-ţi vezi chipul la televizor este destul - talentul nu mai intră în ecuaţie. Celebrity este un cuvînt suprasolicitat şi subevaluat în zilele noastre”, a declarat Roger Taylor. Turneul de promovare al viitorului album al trupei Queen debutează în Europa pe 15 septembrie, cu două concerte la Moscova. Grupul britanic va cînta apoi în Germania, Belgia, Franţa, Italia, Elveţia, Marea Britanie şi Austria. Albumul “The Cosmos Rocks” conţine 13 piese, este produs de Brian May, Paul Rodgers şi Roger Taylor şi reprezintă primul material discografic al trupei din ultimii 13 ani, după “Made in Heaven”, lansat în 1995.