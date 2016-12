Primul single de pe albumul postum al lui Michael Jackson a fost lansat

Primul single de pe albumul postum al cântăreţului Michael Jackson, decedat în 2009, a fost lansat ieri, în cadrul primei ediţii a galei iHeartRadio Awards, care a avut loc la Los Angeles. Single-ul "Love Never Felt So Good", compus şi înregistrat de Michael Jackson în 1983, este inclus pe albumul "Xscape", ce va fi lansat pe 13 mai de casa de discuri Epic Records, în parteneriat cu administratorii averii cântăreţului. Albumul include opt melodii originale, care nu au fost lansate până acum, înregistrate de Michael Jackson între 1983 şi 1999. Totodată, cântăreţul Justin Timberlake a dezvăluit ieri, că şi vocea lui apare pe înregistrarea cântecului "Love Never Felt So Good".