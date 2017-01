Primul spaţioport din lume

Miliardarul britanic Richard Branson, patronul companiei Virgin Galactic, a inaugurat, luni, în statul american New Mexico, Spaceport America, primul aeroport spaţial din lume, de unde vor decola, începând din 2012-2013, primele navete cu turişti spaţiali. Miliardarul britanic a inaugurat clădirea aeroportului lansând spre zidurile acestuia o sticlă de şampanie, după ce a coborât de pe o terasă, pe o coardă, însoţit de câţiva acrobaţi. Invitaţii, printre care s-au aflat şi cei 150 de astronauţi care şi-au rezervat deja biletele pentru primele curse turistice în spaţiu, au asistat la zborul demonstrativ al navetei WhiteKnightTwo, care va transporta, în curând, primii turişti dincolo de graniţa atmosferei terestre. Guvernatoarea statului New Mexico, Susana Martinez, i-a predat lui Richard Branson cheile aeroportului spaţial, sub privirile celebrului astronaut american Buzz Aldrin.

Clădirea aeroportului, sub forma unei cape de culoarea nisipului, ce acoperă o faţadă uriaşă din sticlă, a fost realizată după planurile arhitectului britanic Norman Foster. Considerată emblematică de Virgin Galactic, această clădire se încadrează în peisajul deşertic din statul New Mexico şi a fost construită cu materiale din zonă.

În septembrie, Richard Branson declara că speră să lanseze prima navetă turistică în spaţiu peste un an. “Naveta este finalizată. Testele propulsoarelor sunt foarte concludente şi cred că ne îndreptăm spre o primă lansare, care va avea loc peste 12 luni. Ar putea fi începutul unei ere complet noi, cea a călătoriilor spaţiale, era călătoriilor spaţiale comerciale”, afirma miliardarul britanic. Câteva sute de persoane şi-au rezervat deja biletele pentru a călători în spaţiu, preţul mediu pentru un tichet fiind de 200.000 de dolari.